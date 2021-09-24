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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تحدي وطموح.. رحلة أميرة شعبان بنت الفيوم من فصول محو الأمية إلى كلية الطب

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

عرض الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج مصر تستطيع، المذاع عبر شاشة دي إم سي، اليوم الجمعة، تقريرا مصورا عن الطالبة أميرة شعبان، وحمل عنوان من فصول محو الأمية إلى معامل الطب البشري.

وعرض الإعلامي أحمد فايق، رحلة أميرة شعبان بنت محافظة الفيوم مع الإرادة، والتي حصلت على الشهادة الابتدائية والاعداية والثانوية العامة بمجموع ٩٤٪.

فيما قالت ثريا السيد، ولي أمر الطالبة المتفوقة: “نجلتي لديها طموح ولكن ظروفها صعبة بسبب خطاء سقوط القيد”، مضيفة أنها اجتهدت في محو الأمية وحصلت على الابتدائية والإعداية والثانوية العامة منازل ودخلت كلية الطب.

من جانبها عبرت أميرة شعبان طالبة محو الأمية المتفوقة على الثانوية العامة بمجموع ٩٤٪،عن فرحتها بما حققته، مؤكده أن ما حدث لها من سقوط القيد حافز لها كبير في تحقيق التفوق في الدراسة والثانوية العامة.

فيما أعلن الإعلامي أحمد فايق، عن تقديم وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جامعة الفيوم، بمنحة تكفل بالمصروفات والإقامة بالمدينة الجامعية. 

 

اخبار التوك شو التعليم العالي البحث العلمي أميرة شعبان محو الأمية الثانوية العامة

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