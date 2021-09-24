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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بـ380 ألف جنيه.. صحة القاهرة تضبط مستلزمات طبية وكريمات وزيوت مجهولة التركيب

صدى البلد

تمكنت الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، من ضبط محل مستلزمات طبية بزهراء مدينة نصر به جزء مخبأ ومنفصل يقوم فيه القائم على المحل وهو حاصل على بكالوريوس تجارة بالكشف على المترددين وإعطاء الوصفات الطبية وإعطاؤهم أدوية داخل المحل، بحضور الدكتورة إيمان عبده مدير التفتيش والدكتورة سلمى الأنور نائب مدير التفتيش الصيدلي والدكتورة مروة محمود مفتش الصيدلة.

جاء ذلك بالتنسيق مع مباحث التموين برئاسة اللواء اللواء عصام العزب، اللواء محمد رجائى، والمقدم مصطفى زايد من لادارة العامة لمباحث التموين، بالقيام بحملة علي عدة صيدليات ومخازن دواء.

قالت الدكتورة علا خطاب مدير الادارة العامة للصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، إنه تم العثور على سرير للكشف وسماعة وجهاز ضغط وكؤوس زجاجية وبلاستيكية ومشارط جراحية وابر صينية.

قالت مدير الإدارة إن المضبوطات عبارة عن ٨٥٠ عبوة مستلزمات حجامة وسرنجات وكبسولات وكريمات وأجهزة وتقدر قيمة المضبوطات ب ٣٨٠ ألف جنيه مصرى وقد تم عمل المحاضر واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة.

وأضافت مدير الادارة العامة للصيدلة، أنه تم العثور على كريمات وزيوت مجهولة التركيب غير مدون عليها اى بيانات وكذلك كبسولات غير مدون عليها اى بيانات توضح تركيبها الكيميائى.

قالت الدكتورة علا خطاب إنه تم العثور على سرنجات مفتوحة وابر صينية مفتوحة، بما يعد مخالفة لقوانين الطب والصيدلة والصحة العامة.

جانبه قال الدكتور كريم سلام وكيل المديرية، إن الإدارة العامة للصيدلة تعمل علي ضبط سوق الدواء وعدم الاتجار بالادوية المهربة داخل السوق المصري.

وقال الدكتور محمد شوقي، رئيس قطاع الصحة بالقاهرة، إن المديرية تسعي لمتابعة الصيدليات حرصا منها علي الالتزام بالتعليمات والحفاظ علي الدواء بالسوق وعدم تلاعب احد بالمواطنين.

ذكر رئيس القطاع أن ذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بضرورة ضبط سوق الدواء و منع المتاجرة بادوية كورونا بالسوق السوداء.

السوق المصري التفتيش الصيدلي السوق السوداء مديرية الشئون الصحية مستلزمات طبية مباحث التموين

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