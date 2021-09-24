عبد الله السعيد يعزز تقدم بيراميدز بهدف ثانٍ في شباك سموحة

أحرز عبد الله السعيد لاعب بيراميدز الهدف الثاني في شباك سموحة في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الدور الـ16 من بطولة كأس مصر

وتمكن عبد الله السعيد من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 47 من خلال ركلة حرة لصالح فريق بيراميدز بالقرب من منطقة الجزاء لينفذها عبد الله السعيد عن طريق تسديدة رائعة مرت من الحائط البشري لتسكن يمين الهاني سليمان .

أحداث الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من اللقاء الذي يجمع بين فريقي بيراميدز وسموحة ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر، بتقدم الأول بهدف نظيف.

بدأ اللقاء بضغط هجومي من قبل لاعبي سموحة حتى تمكن لاعبو بيراميدز من العودة للمباراة وإحراز هدف التقدم في الدقيقة 44 عن طريق فخر الدين بن يوسف من خلال تمريرة رائعة من عبد الله السعيد لتصل لفخر الدين بن يوسف في انفراد تام بالمرمى ليتمكن من تسجيلها وتسكن الشباك.

تشكيل الفريقين

خاض سموحة المباراة بتشكيل مكون من :-

الهاني سليمان ، رجب نبيل ، أحمد عيد ، خالد عبد الفتاح محمد شكرى ، شريف رضا ، محمود حليمو ، محمد كناريا ، عبد الرحمن عامر ، داشفا فييرا، اليو سيلا .

بينما يخوض بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد فتحي - أحمد سامي - محمد حمدي

خط الوسط: نبيل دونجا - إسلام عيسى - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف

ويتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - إيريك تراوري - ناصر منسي - أحمد توفيق - محمود وادي - إبراهيم حسن - أسامة جلال - محمد الجباس.

وخرج من القائمة لأسباب فنية، أحمد دعدور ومحمود صابر.