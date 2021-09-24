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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أحمد محسن: مشاريع التنمية الضخمة في البلاد تلفت أنظار العالم

صدى البلد

قال النائب احمد محسن عضو مجلس الشيوخ، إن مصر كانت ولا تزال حريصة طوال السنوات الماضية، ومنذ بدء حكم الرئيس السيسي في العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتطوير وتحسين البنية التحتية، في مختلف شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء وخطوط الغاز، وإزالة العشوائيات وبناء مساكن حضارية وعصرية لملايين المواطنين، والقضاء على المناطق الخطرة.

 

وأشار محسن في بيان له اليوم، الي خطاب الرئيس السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأن مصر نجحت في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف المحافظات، وقامت بتقليص التفاوت التنموي بين الريف والحضر طوال الفترة الماضية.

 

وشدد عضو مجلس الشيوخ، أن خطط التنمية التي اعتمدتها البلاد، سارت في مسارات متوازية، فـ تنمية الريف تتوازى مع تنمية الحضر، كما تم توجيه استثمارات ضخمة للصعيد لأول مرة منذ عقود طويلة.

 

كما لفت النائب إلى قول الرئيس السيسي أمام العالم، أن مصر طبقت سياسات الإصلاح الاقتصادى التى مكنتنا من تنفيذ برامج اجتماعية طموحة لصالح الفئات الأولى بالرعاية، فهناك قناعة راسخة بالتنمية في مصر وآلاف المشاريع التي يتم تنفيذها هدفها الارتقاء التام بحياة ملايين المصريين وتوفير حياة كريمة وعصرية وآدمية للجميع.

 

وأكد محسن أن مشاريع التنمية الضخمة في البلاد، تلفت أنظار العالم كله لاتساعها وشمولها واستمراريتها.

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