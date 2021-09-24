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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: انتخاب مصر لرئاسة لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام اعتراف بدورها المحورى

صدى البلد

قال النائب شحاته ابو زيد، عضو مجلس النواب، ان انتخاب مصر لرئاسة الدورة الـ15 للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام، يؤكد على دور مصر الفاعل في تعزيز عملية السلام في المنطقة، والتصدي للصراعات وإيمانها التام بضرورة تحقيق السلام وتعزيزه في منطقة الشرق الأوسط وخصوصا في القضية الفلسطينية المركزية.

وأضاف أبو زيد، في بيان اليوم، أن انتخاب مصر لهذا المنصب الأممي الرفيع، يُكلل مسيرة متواصلة من الإسهام المصرى الفاعل لتعزيز وتفعيل هيكل الأمم المتحدة، لبناء السلام منذ إنشائه فى عام 2005، وفق الخطاب الذي ألقاه الرئيس السيسي أمام الأمم المتحدة.

وشدد عضو مجلس النواب، أن مصر حريصة على السلام، كما أنها تأتي في المرتبة السابعة عالميًا، بين الدول المساهمة بقوات عسكرية وشرطية رجالا ونساءً في عمليات حفظ السلام الأممية في مختلف أماكن الصراعات في العالم.

وأفاد النائب، إن مصر تبذل جهودًا متواصلة للتوصل إلى حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية، والتي كانت ولا زالت القضية المركزية الأولى للعرب. وجهود مصر فيها طوال التاريخ فاعلة وحقيقية، علاوة على تصديها لملف إعادة إعمار غزة وتخصيص نحو 500 مليون دولار لإعادة إعمار القطاع بعد الحرب الأخيرة.

مصر مجلس النواب الرئيس السيسي القضية الفلسطينية عضو مجلس النواب النائب شحاته ابو زيد

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