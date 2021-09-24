وسط تجربة للاعبين جدد.. غزل المحلة يفوز وديا علي المنصورة

حقق فريق غزل المحلة الفوز على المنصورة في المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم على ملعب الغزل، وسط حضور جماهيري ساند لاعبي اللاعبين ومديرهم الفني الجديد محمد عودة.

شهدت المباراة حضور مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس علي العباسي.

وقام عودة بإشراك عدد من اللاعبين الذين يخضعون للاختبار مع الفريق تمهيدا للتعاقد مع بعضهم.

بدأ المحلة المباراة بتشكيل يضم عمرو شعبان لحراسة المرمى، فتح الله وعبد القادر ويحيى حامد ومصطفى العش للدفاع، وفي خط الوسط الدفاعي بسام وأحمد السيد، وفي الهجوم وليد مصطفى وعلي كمارا وعبد الرحمن عاطف ومحمد غلوش وبسام ماهر.

انتهى الشوط الأول من المباراة بنتيجة التعادل السلبي، ودفع عودة بتغيير تشكيلة الفريق، حيث أشرك كلا من الحضري في حراسة المرمى خالد سامي ومحمد عبد الرازق بازوكا ومحمود علاء والشبراوي والنادري وأشرف سيد وأحمد الشيخ وإبراهيم كونيه وبيتر والمهاجم عبده يحيى.

استمرت المباراة على حالة التعادل إلى الدقيقة 75، حيث أحرز إبراهيم كونيه الوافد الجديد من الجيش هدف المباراة الوحيد، من جملة فنية مميزة، بعد تمريرات عديدة بين أقدام لاعبي المحلة، وصلته الكرة داخل الصندوق فأسكنها الشباك على يمين حارس المنصورة، ويعد الهدف هو ثاني أهداف كونيه منذ انضمامه للمحلة.

على الجانب الآخر صرح محمود شرف المنسق الإعلامي لنادي غزل المحلة أن الفريق سيواصل تدريباته خلال الأيام القادمة قبل آن يدخل في معسكر مغلق الأربعاء القادم بمدينة الإسماعيلية، ولمدة عشرة أيام، سيتخللها بعض المباريات الودية التي يعمل على ترتيبها حاليا طه السيد المدير الإداري للفريق.