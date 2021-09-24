مهاجم بيراميدز يعلق على هزيمة سموحة في الكأس

قال فخر الدين بن يوسف مهاجم فريق نادي بيراميدز، إنه سعيد بمشاركته الرسمية الأولى بقميص بيراميدز ونجاحه في تسجيل أول أهدافه مع النادي، موضحا أن بيراميدز استحق التأهل لدور الثمانية من كأس مصر، وفريقه لديه هدف واضح وهو تحقيق البطولة، موجها الشكر للاعبين على مساعدته في الدخول سريعا لأجواء الفريق والتعامل معه بصورة رائعة منذ الوصول في أول لحظة.

شدد على أن الجهاز الفني الموجود بقيادة إيهاب جلال ووجود أفضل اللاعبين في مصر في القائمة تدفعه هو وبقية زملائه لتحقيق أفضل إنجاز وحصد الألقاب في المرحلة المقبلة الهامة، وسعيد بوجوده مع هذه المجموعة المميزة من اللاعبين.

أشار إلى أنه سعيد بأنه مع أول مشاركة رسمية سجل وفاز الفريق وتأهل للمرحلة الهامة المقبلة في الكأس ويسعى لأن يواصل المشوار بكل قوة.