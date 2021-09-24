الخارجية الأمريكية: نعمل مع مصر على الاستقرار الأمني للشرق الأوسط |فيديو

قال القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي جوي هود، إن إدارة الرئيس بايدن تعمل مع مصر على الاستقرار الأمني لمنطقة الشرق الأوسط، معربًا عن تطلعه إلى استئناف الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي.

أضاف "جوي هود"، خلال لقائه برنامج "60 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "العلاقات الاستراتيجية الأمريكية المصرية تغطي مجالات كثيرة عبر عقود من الماضي لضمان استقرار الشرق الأوسط".

وأشار: "العلاقات الأمريكية المصرية تتضمن تنسيقا أمنيا وزيادة التبادل التجاري، بالإضافة إلى غاز شرق المتوسط، فضلا عن دور مصر الاستراتيجي في قطاع غزة".



وأوضح: "تم العمل معا على موضوعات أمنية واستقرار بالمنطقة، فيما ارتفع مستوى التمثيل التجارى الثنائي خلال السنوات الماضية رغم وجود جائحة كورونا إضافة إلى غاز المتوسط".



وتابع: "كما أوضح وزيرا الخارجية الأمريكية والمصرى أهمية دور مصر الاستراتيجية لإيجاد حل في قطاع غزة وخلق ظروف مواتية لحل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين، إذا العلاقة قوية جدا".

وأشار: "نتطلع ونتحدث دائما إلى التحدث قريبا عن الحوار الاستراتيجي والذى سيستشرف أفاقا جديدا للتجارة والأمن والاستقرار واهتمامات ومصالح وحقوق الإنسان، لأن الولايات المتحدة تتحدث دائما حول هذه الموضوعات مع شركائها القريبين مثل مصر".