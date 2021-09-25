نشرة الصحة والمرأة| أخطاء شائعة عند طبخ المكرونة.. عوامل تزيد من خطر إصابتك بكورونا

نشر موقع صدى البلد أخبارا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، يمكنك التعرف عليها خلال التقرير التالي.

4 عوامل تزيد من خطر الإصابة بـ كورونا بعد تلقي اللقاح

كشفت دراسة علمية جديدة، عن احتمالية بالإصابة بـ فيروس كورونا بعد التطعيم، لعدة عوامل.. فبصرف النظر عن ضعف المناعة ومتغيرات كورونا التي ظهرت مؤخرا مثل دلتا، يمكن أن تكون هناك بعض عوامل الخطر الأخرى التي قد تزيد من خطر إصابة المرء بعدوى اختراق.

احذرها.. أخطاء شائعة عند طبخ المكرونة

المكرونة من الأكلات المفضلة لدى الكثيرين، ويتم طهيها بأكثر من طريقة كل منا على حسب رغبته، ولكن في بعض الأوقات يحدث خطأ أثناء الطهي دون معرفته، لذلك نستعرض أشهر الأخطاء التي تقع فيها عند طبخ المكرونة.

ما السر وراء طول حياة الملكة إليزابيث الثانية؟ .. إليك الروتين

ولدت الملكة إليزابيث الثانية للملك جورج السادس والملكة إليزابيث عام 1926، وهي واحدة من أكثر الشخصيات العامة شهرة في العالم، الملكة إليزالبيث تبلغ من العمر 95 والجميع وخاصة السيدات يبحثن عن سر إطالة عمرها.

كيف غيّر متحور دلتا أعراض فيروس كورونا ؟ .. دراسة توضح

صنفت منظمة الصحة العالمية (WHO) متغير دلتا على أنه "متغير مثير للقلق ''، مشيرة إلى المخاطر التي يشكلها على صحة المرضى، ولا يزال السؤال المطروح هو ما الذي يجعل متغير دلتا مثيرًا للقلق وخطيرًا؟