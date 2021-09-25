أسعار الذهب اليوم السبت 24 - 9 - 2021

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت 25 -9-2021، في محلات الصاغة بدون مصنعية، التي جاءت على النحو الآتي:

عيار 24 - 879 إلى 881

عيار 22 - 806 إلى 808

عيار 21 - 769 إلى 771

عيار 18 - 659 إلى 661

عيار 14 - 513 إلى 514

عيار 12 - 439 إلى 441

الاونصة - 27,332 إلى 27,404

الجنيه الذهب - 6,152 إلى 6,168

الكيلو - 878,857 إلى 881,143

أسعار الذهب في مصر بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن ومخزن للقيمة، خاصة فى أوقات الاضطرابات، والتى دائما ما تتبعها حالات من التذبذب فى سعره، وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.