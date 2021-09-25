أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه اليوم السبت

ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصرى المصرى خلال تعاملات اليوم السبت 25 سبتمبر 2021 وفقا لأخر تحديث فى البنك الأهلى .

وسجلت أسعار العملات الأجنبية والدولار كالتالى:

وصل الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى خلال تعاملات اليوم السبت 15.64جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الكندى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى خلال تعاملات اليوم السبت 12.22جنيه للشراء و 12.45 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأسترالى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى خلال تعاملات اليوم السبت 11.29 جنيه للشراء و 11.49 جنيه للبيع.

ونرصد أسعار العملات الأجنبية فى البنك الأهلى خلال تعاملات اليوم السبت

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم السبت فى البنك الأهلى نحو 18.27 جنيه للشراء و 18.47 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الجنيه الاسترلينى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم السبت فى البنك الأهلى نحو 21.29 جنيه للشراء و 21.63 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف مقابل الجنيه المصرى الفرنك السويسرى فى البنك الأهلى 16.86 جنيه للشراء و 17.06 جنيه للبيع .



وبلغ سعر صرف كورن دانمركى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم السبت فى البنك الأهلى 2.45جنيه للشراء و2.48 جنيه للبيع .



وسجل سعر صرف كورن نرويجي مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم السبت فى البنك الأهلى 1.80 جنيه للشراء و1.83 جنيه للبيع .



استقرت سعر صرف كورنا سويدية مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم السبت فى البنك الأهلى 1.79 جنيه للشراء و1.82 جنيه للبيع .



أسعار صرف العملات الاسيوية فى البنك الأهلى خلال تعاملات اليوم السبت



ورصد "صدى البلد" أسعار صرف العملات الاسيوية فى البنك الأهلى مقابل الجنيه المصرى .



سجل سعر صرف ين يابانى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى نحو 14.20جنيه للشراء و 14.34جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم السبت عند 2.41 جنيه للشراء و2.43 جنيه للبيع.



وحرر البنك المركزى أسعار صرف العملات الأجنبية و الدولار فى نوفمبر 2016 طبقا لألية العرض و الطلب.

وتختلف أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية من بنك لأخر .