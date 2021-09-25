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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| مقارنة بين أرخص سيارتين في مصر موديل 2021.. بوجاتي الخارقة تظهر بصحبة محمد رمضان

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

 

بوجاتي الخارقة تظهر بصحبة محمد رمضان .. كم يبلغ سعرها ؟

نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام و FACEBOOK، حيث ظهر وهو يستقل واحدة من أقوى السيارات حول العالم، وهي النسخة الفريدة بوجاتي شيرون الخارقة، والتي تتميز بالأداء الرياضي و السرعة الخيالية والتي تجعلها بالفعل من أسرع السيارت في العالم، نسبة إلى قدراتها القوية على التسارع والانطلاق في زمن قياسي.

 

بالأسعار .. مقارنة بين أرخص سيارتين في مصر موديل 2021 |صور

يشكل عامل السعر أهمية كبيرة لدى الراغبين في اقتناء سيارة جديدة تحمل موديل 2021، ومع تعدد الإصدارات المقدمة داخل السوق المصري، يبحث الكثير عن سيارة تلبي احتياجاتهم في التنقل إلى جانب بعض التجهيزات الأخرى في مقابل سعر يتناسب مع الميزانية الشرائية المحددة من قبل كل فرد.

 

جديد في مصر .. جاك تطرح نسختها الجديدة السيدان j7 موديل 2022| صور

تقدم شركة جاك الصينية باقة متنوعة من الاصدارات داخل السوق المصري، والتي تنتمي إل فئة الكروس اوفر والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، بينما يواصل الصانع الصيني من تعزيز قوته بطرح النسخة J7 موديل 2022  والتي تنتمي إلى فئة السيدان، والتي تظهر للمرة الاولى داخل الاسواق.

 

تناسب المرأة.. 5 سيارات بالسوق المصري موديل 2021 | صور

تتعدد الاصدارات التي تحمل موديل 2021 داخل السوق المصري، بين فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، والسيدان الشهيرة، وأيضا فئة الهاتشباك صغيرة الحجم، والتي تلاقي اقبال كبيرة من فئة الشباب والسيدان، نسبة إلى العديد من المفاهيم مثل سهولة التنقل والاصطفاف، إلى جانب التجهيزات المقدمة من قبل كل علامة تجارية.

 

نظرة شاملة عن عملاقة فولكس فاجن في السعودية "طوارق 2021".. صور

تتعدد الإصدارات الخاصة بالعلامة التجارية الرائدة "فولكس فاجن" داخل أسواق المملكة العربية السعودية، ومنها النسخة العملاقة طوارق موديل 2021، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، حيث تقدم عبر باقة من التجهيزات القوية، إلى جانب عناصر الرفاهية والتحكم، ووسائل الحماية والأمان.

 

مفهوم جديد من الشاحنات.. هيونداي تكشف النقاب عن ستاريا لود 2022| صور

كشفت شركة هيونداي، رائدة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، عن مفهوم جديد من الشاحنات، لتنضم إلى أسطول سيارات هيونداي المتنوع، إذ تنطلق تلك الشاحنة- التي تحمل اسم ستاريا لورد موديل 2022- داخل السوق الأسترالية للسيارات، وهي تتمتع بإطلالة عصرية تعكس المفهوم المعتاد للشاحنات.

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