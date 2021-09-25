حبس صاحب محل لترويجه أجهزة لفك الشفرات بحلوان

قررت جهات التحقيق، حبس مسئول عن أحد المحلات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما لقيامه ببيع وتداول أجهزة الريسيفر المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة من خلال الاتصال بالإنترنت بالمخالفة للقانون بحلوان.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل عنها.

وتمكنت وحدة مباحث المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط المسئول عن أحد المحلات، الكائنة بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة، لقيامه ببيع وتداول أجهزة الريسيفر المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة من خلال الإتصال بالإنترنت بالمخالفة للقانون .

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

وعثر بداخل المحل عمله على 100 جهاز ريسيفر لماركات مختلفة مزودة بمدخل الإنترنت لفك شفرة القنوات الفضائية بإستخدام وصلة "أنتنه" - 3 وصلات "أنتنه" للإتصال بالإنترنت.

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.