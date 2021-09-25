برلماني يكشف عن أجندة رياضة الشيوخ قبل انعقاد المجلس فى 5 أكتوبر

قال النائب أحمد البلشي عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إن اللجنة منوطة بإيجاد حلول للمشكلات التى تواجه القطاع الرياضي في مصر، لافتا النظر إلى أن هذا القطاع شهد اهتمام كبير الآونة الاخيرة في عهد الرئيس السيسي نظرا لاهميته ودوره الكبير في تكوين ثقافة منوعة للشباب.



وتابع البلشي في تصريحاته لـ"صدى البلد" أنه سيتم بحث المشاكل للوصول لحلول جذرية والعمل على دعم توجيهات القيادة السياسية بشأن التشجيع على ممارسة الرياضة.



ونوه بأنه سيتم النظر إلى إشكالية احتساب درجات الحافز الرياضي الذي كان يتم منحه لطلاب المدارس وكيفية حسابه.



وأضاف عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أنه سيكون هناك مناقشات من اجل تعديل قانون الرياضة قانون الهيئات الشبابية.

جدير بالذكر أن رئيس الجمهورية قد أصدر قرار دعوة مجلس الشيوخ للانعقاد في ٥ اكتوبر دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية.