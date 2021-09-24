ختام الكامب الصيفى بنادي المهندسين في الاسكندرية

نظمت نقابة المهندسين في الاسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى رئيس النقابة، واللجنة الإجتماعية والثقافية برئاسة المهندس كريم عزت، حفل ختام الكامب الصيفى ، مساء اليوم، فى نادى المهندسين بسابا باشا ، وتكريم المشاركين فى الفاعليات والمحاضرين بحضور الدكتور محمد هشام سعودى رئيس النقابة والدكتور سامى درويش امين نادى المهندسين، والمهندس علاء محجوب عضو مجلس نقابة المهندسين.

وقال الدكتور محمد هشام سعودى رئيس النقابة، أن الكامب الصيفى هو من أهم الأنشطة الصيفية التى تنظم لأول مرة وحققت نجاحا كبير، معبرا عن سعادته لتشجيع أولياء الأمور لأبنائهم للمشاركة فى الأنشطة المختلفة التى وصل عدد المشتركين فى الكامب إلى ٣٨٠ مشترك من الاعمار المختلفة من أجل مستقبل أفضل لأبنائهم .

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واضاف خلال كلمته أن نقابة المهندسين بالإسكندرية ستكون داعمة بشكل دائم لأبناء المهندسين فى كافة المراحل العمرية من أجل الارتقاء لهم علميا وفكريا فهم يمثلون جيل جديد فلابد أن يواكبوا العصر بكل ما فيه من متغيرات.



ومن جانبه قال الدكتور سامي درويش، أمين نادى المهندسين بالإسكندرية، إن الكامب الصيفى من أنجح الفاعليات فى نادى المهندسين لالتحاق عدد كبير من أبناء المهندسين من فئات عمرية ٧ سنوات حتى ١٧ عام وأكثر من ٣٨٠ مشترك خلال ثلاثة أشهر فقط فهو إنجاز ودليل على النجاح الكبير .



واضاف إن الكامب الصيفى لم يقتصر على الفاعليات الصيفية فقط ولكن اللجنة الاجتماعية والثقافية ستكون حريصة على تنظيم فاعليات شتويه مختلفة لاستكمال مسيرة النجاح .



وقال المهندس كريم عزت رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية، إن أولياء الأمور وحماسهم لاشتراك أبنائهم فى الفاعليات المختلفة ومعرفة المزيد من الفاعليات كان أكبر دافع لتنظيم أكثر من فاعلية وتكرارها لكى يستوعب أكبر عدد من الأطفال .

واضاف أن اللجنة الاجتماعية والثقافية ستكون دائما حريصة على تنظيم فاعليات بناءا على رغبة المهندسين وأسرهم، كما وجه شكره للاعضاء اللجنة الاجتماعية والثقافية لحرصهم على نجاح الفكرة وهم المهندس مينا ميلاد ، المهندس محمد صلاح، المهندس محمد صقر ، المهندس جيهان الليثى، المهندسة هدى مقار ، المهندس مجدى الجوهرى، المهندس هانى ناصف ، المهندس علاء على ، المهندسة سناء عبد الرحيم ، المهندسة رباب محى ، المهندسة نجلاء راشد، المهندس عباس عبد العزيز، المهندس أحمد خالد ، المهندس عماد شلبى .



وفى نهاية اللقاء تم تكريم المشاركين فى الفاعليات المختلفة الكامب الصيفى وتقديم شهادات تقدير للاطفال والمحاضرين والمدربين.