عمرها 8 سنوات.. حبس طالب تحرش بطفلة في باب الشعرية

قررت جهات التحقيق، حبس طالب، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لتحرشه بإحدى الفتيات داخل مدخل عقار بمنطقة باب الشعرية.

وكلفت جهات التحقيق، رجال المباحث، بالتحري عن الواقعة، وإعداد تقرير مفصل عنها.

ونجحت أجهزة الأمن فى كشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بشأن تحرش شاب بإحدى الفتيات داخل مدخل عقار وضبط مرتكب الواقعة.

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول منشور على “فيس بوك”، تحت عنوان: "احذروا من هذا الشخص وخلوا بالكوا من بناتكوا، ضروري اللى يتعرف عليه؛ يفيدنا بأي معلومة عنه) وتم حذفه في وقت لاحق.

وبالفحص؛ تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى قيام الشخص المشار إليه بالمنشور، بالتحرش بإحدى الفتيات داخل مدخل عقار، كائن بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، بالقاهرة، بتاريخ 26-3-2021، وأمكن التوصل لوالد المجنى عليها، وبسؤاله؛ قرر بأنه بذات التاريخ، ولدى عودة ابنته (طفلة- 8 سنوات) من الخارج، ودخولها للعقار سكنها؛ تتبعها المشكو في حقه، ودخل خلفها، وتحرش بها، وأضاف بعدم قيامه بتحرير محضر بالواقعة.

وبتكثيف التحريات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة؛ تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من تحديد المشكو فى حقه (طالب جامعي)، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، أمكن ضبطه، وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة.

واتخذت الإجراءات القانونية.