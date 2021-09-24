وزير الخارجية: مصر تولي أهمية قصوى لاستتباب الأوضاع في ليبيا.. صور

كشف أهمية عقد الانتخابات في موعدها

‏أكد سامح شكري وزير ⁧‫الخارجية، في اجتماع لدول جوار ليبيا، الأهمية التي توليها مصر لاستتباب الأوضاع في ليبيا، والدور المنوط بدول الجوار في دعم التوصل لتسوية شاملة تصون مقدراتها وتحفظ سيادتها بمنأى عن أي تدخلات.

وشدد شكري، في الاجتماع المنعقد اليوم الجمعة على هامش أعمال اجتماعات الشق رفيع المستوى بالدورة ٧٦ للجمعية العامة للأمم المتحدة، على ضرورة عقد الانتخابات في موعدها كخطوة مهمة نحو تثبيت الاستقرار.

وشارك الوزير، أمس الأول، في اجتماع لمجموعة مسار برلين حول ليبيا‬⁩، بمشاركة عدد من دول الجوار، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجدد أهمية دعم جهود الاستقرار في ليبيا وتماسك مؤسساتها الوطنية، وضرورة الاستجابة لإرادة الشعب الليبي في تطلعاته المشروعة نحو ليبيا مزدهرة وذات سيادة على كافة ترابها الوطني.

شكري في اجتماع دول جوار ليبيا في نيويورك

شكري في اجتماع دول جوار ليبيا في نيويورك

شكري في اجتماع دول جوار ليبيا في نيويورك