عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كشف أهمية عقد الانتخابات في موعدها

وزير الخارجية: مصر تولي أهمية قصوى لاستتباب الأوضاع في ليبيا.. صور

شكري في اجتماع دول
شكري في اجتماع دول جوار ليبيا في نيويورك

‏أكد سامح شكري وزير ⁧‫الخارجية، في اجتماع لدول جوار ليبيا، الأهمية التي توليها مصر لاستتباب الأوضاع في ليبيا، والدور المنوط بدول الجوار في دعم التوصل لتسوية شاملة تصون مقدراتها وتحفظ سيادتها بمنأى عن أي تدخلات. 

وشدد شكري، في الاجتماع المنعقد اليوم الجمعة على هامش أعمال اجتماعات الشق رفيع المستوى بالدورة ٧٦ للجمعية العامة للأمم المتحدة، على ضرورة عقد الانتخابات في موعدها كخطوة مهمة نحو تثبيت الاستقرار.

وشارك الوزير، أمس الأول، في اجتماع لمجموعة مسار برلين حول ليبيا‬⁩، بمشاركة عدد من دول الجوار، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجدد أهمية دعم جهود الاستقرار في ليبيا وتماسك مؤسساتها الوطنية، وضرورة الاستجابة لإرادة الشعب الليبي في تطلعاته المشروعة نحو ليبيا مزدهرة وذات سيادة على كافة ترابها الوطني.

 

شكري في اجتماع دول جوار ليبيا في نيويورك
شكري في اجتماع دول جوار ليبيا في نيويورك
شكري في اجتماع دول جوار ليبيا في نيويورك
شكري في اجتماع دول جوار ليبيا في نيويورك
شكري في اجتماع دول جوار ليبيا في نيويورك
شكري في اجتماع دول جوار ليبيا في نيويورك
شكري في اجتماع دول جوار ليبيا في نيويورك
شكري في اجتماع دول جوار ليبيا في نيويورك
دعم مصر سامح شكري ليبيا الخارجية وزير الخارجية مجلس النواب المجلس الرئاسي الأوضاع في ليبيا وزير الخارجية سامح شكري العلاقات الثنائية رئيس المجلس الرئاسي الليبي المجلس الرئاسي الليبي الجمعية العامة للأمم المتحدة

موضوعات متعلقة

وزير الخارجية يبحث مع نظيره السورى سبل إنهاء الأزمة فى دمشق

شكري يلتقي نظيرته النرويجية في نيويورك لتبادل الرؤى بشأن علاقات متميزة بين البلدين| فيديو

بـ اجتماع مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي|شكري يبرز جهود مصر دوليا وإقليميا

شكري يلتقي نظيره إيفاريست بارتولو لمناقشة العلاقات الثنائية بين مصر ومالطا

لدفع التعاون.. شكري يلتقي نظيره البرتغالى أوجوستو سانتوس سيلفا في نيويورك

تعليقا على لقاء شكري وبلينكين .. دبلوماسي سابق: مصر "سوبر باور" الشرق الأوسط | فيديو

في نيويورك.. ‏وزراء خارجية مصر وقبرص واليونان يجتمعون في إطار آلية التعاون الثلاثي |صور

شكري يلتقي وزير خارجية النيجر لبحث التعاون على مستوى العلاقات بين البلدين.. صور

ترشيحاتنا

البنك الدولي: مساعدة الحكومة اللبنانية في معالجة أزمة الكهرباء تتصدر أولوياتنا

وزيرة الصحة: فتح مراكز الشباب لتلقيح المواطنين "فَوريًّا" 26 سبتمبر

أخبار الفن| وقف برنامج محمود سعد .. وفاة مذيعة ماسبيرو عزة الحناوي

حقيقة تأجيل الدراسة.. الصحة: تطعيم العاملين بوزارة التربية والتعليم بحوالي 1.6 مليون

وزير الخارجية يبحث مع نظيرته السنغالية سبل مواصلة التعاون بين البلدين الشقيقين.. صور

أخبار الرياضة| بيراميدز يتأهل لربع نهائي كأس مصر.. واحتفال غريب من رمضان صبحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمود سعد يعلن توقف برنامجه باب الخلق

استمراراً لإثارة الجدل.. احتفال غريب من رمضان صبحي خلال مباراة سموحة

وفاة مذيعة ماسبيرو عزة الحناوي .. وتشييع الجنازة من مسجد حسن الشربتلي

3 مخاطر لتناول المضادات الحيوية قد تؤدي للوفاة .. فيديو

حقيقة تأجيل الدراسة.. الصحة: تطعيم العاملين بوزارة التربية والتعليم بحوالي 1.6 مليون

أبوه ضربه عشان سرق فلوسه|كشف ملابسات فيديو اعتداء على طفل بالغربية

لا عزاء للعيال.. ميدو يعلق على تجديد عقد كارتيرون مع الزمالك

الأهلي يدرس سيناريوهات مصير جهاز موسيماني عقب مواجهة إنبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلادها بحضور يسرا وإلهام شاهين ونيللى كريم والنجوم

في ذكرى ميلاد عزيز الجبالي.. فنانة انتظرها محمد وفيق 20 عاما ليتزوجها

حكاية السهرة.. قصة سقوط أم كلثوم على المسرح بالتفصيل

ماجدة الرومي وإليسا ومحمد رمضان .. حكايات سقوط النجوم على المسرح

فيديو

فيديو جراف.. كيف خطف المتهم بمساعدة أصدقائه ابن عمته.. تفاصيل

لم تتمالك نفسها من البكاء .. نيللي كريم وصفت زواجها السابق بـ "11 سنة نكد"

اللحظات المرّة.. ياسمين عبدالعزيز تودّع غرفة المستشفي

فيديوجراف.. العلاج عند فيفي.. دراسة تكتشف أقوى جهاز مناعي لمقاومة كورونا

المزيد

ساحة رأي

هنا فايد تكتب: التجربة في حياتنا

رجب الشرنوبي يكتب: رؤية مصرية بعدسات دولية

د. أحمد شندي يكتب: السعادة كنز الحياة 

بيري محمد تكتب: الإرادة كلمة سر النجاح

مصطفى الشيمى يكتب: مأوى ..

محمد سليم يكتب: المشير.. رحيل قامة عسكرية تفانت في حب مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

كريمة أبو العينين

لم يخرج منها حيا

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ