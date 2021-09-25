حبس عصابة سرقة السيارات وبيعها قطع غيار بالقاهرة

قررت جهات التحقيق، حبس عناصر تشكيل عصابي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بارتكاب وقائع سرقة السيارات وتقطيعها لقطع غيار في القاهرة.

كلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكان قد نجح رجال مباحث القاهرة فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة السيارات وتقطيعها لقطع غيار في القاهرة.

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث في القاهرة من ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم، قررت باكتشافها سرقة السيارة ملكها حال تواجدها أمام العقار سكنها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين لأحدهما معلومات جنائية، تمكنت أجهزة الأمن في القاهرة ضبطهما وبحوزتهما (فرد خرطوش - طبنجة صوت - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").

و اعترف أمام الأجهزة الأمنية في القاهرة بتكوين تشكيل عصابى بالاشتراك مع آخر "سمكرى سيارات" تخصص فى سرقة السيارات وتقطيعها ، واستبدال أجزاء رقمى الشاسيه والموتور المُثبتة على سيارات حوادث وتثبيتها بالسيارات المستولى عليها بقصد إعادة بيعها، وأقروا بقيامهم بارتكاب واقعة سرقة سيارة بينهما المُبلغ بسرقتها.

تم بإرشادهما ضبط المتهم الثالث داخل الورشة عمله بمنطقة الوراق بالجيزة، وعُثر بداخلها على السيارة المستولى عليها مُثبت بها رقمى شاسية وموتور خاص بسيارة متهالكة ناتجة عن حادث من ذات الماركة واللون، كما عُثر على سيارة أخرى كاملة الأجزاء، وكذا سيارة مقطعة الأجزاء بالكامل.

بمواجهة الأخير أيد ما سبق، باستدعاء المجنى عليهما، تعرفا على السيارتين وإتهمهما بالسرقة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.