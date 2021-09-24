برلماني: أنشطة قطاع الغاز شهدت طفرة.. ونتائجها انعكست على خدمات المواطنين

قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، إن مبادرة حياة كريمة الرئاسية، استهدفت تحسين جودة حياة المواطن المصري في كافة مناحي الحياة، وذلك بتطوير كافة الخدمات المقدمة له.



وأشار البلشي في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن المبادرة استهدفت القرى والنجوع الفقيرة، بإعادة الحياة فيها، وتطوير البنية التحتية وتوصيل كافة المرافق الصحية والتعليمية والاتصالات والغاز الطبيعي.



ونوه عضو مجلس الشيوخ، بأن هناك طفرة حدثت فى مختلف أنشطة قطاع الغاز اتسمت بالتميز والحداثة، مشيرا إلى أن هذه الطفرة انعكست نتائجها على على تقديم خدمات للمواطنين وتقليل التكاليف والأعباء المالية.

كشف المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال جمعية إيجاس، أن هناك طفرة متميزة فى أنشطة صناعة الغاز بمصر، وأن المبادرات الرئاسية وفرت فرصاً كبيرة لخدمة المواطنين، موضحا أن المرحلةالأولى لحياة كريمة والمشروع القومى للغاز فى المنازل يضيفان 7 مليون وحدة سكنية جديدة تعمل بالغاز خلال الـ 3 سنوات القادمة.

