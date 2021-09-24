عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: أنشطة قطاع الغاز شهدت طفرة.. ونتائجها انعكست على خدمات المواطنين

صدى البلد

قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، إن مبادرة حياة كريمة الرئاسية، استهدفت تحسين جودة حياة المواطن المصري في كافة مناحي الحياة، وذلك بتطوير كافة الخدمات المقدمة له.


وأشار البلشي في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن المبادرة استهدفت القرى والنجوع الفقيرة، بإعادة الحياة فيها، وتطوير البنية التحتية وتوصيل كافة المرافق الصحية والتعليمية والاتصالات والغاز الطبيعي.


ونوه عضو مجلس الشيوخ، بأن هناك طفرة حدثت فى مختلف أنشطة قطاع الغاز اتسمت بالتميز والحداثة، مشيرا إلى أن هذه الطفرة انعكست نتائجها على على تقديم خدمات للمواطنين وتقليل التكاليف والأعباء المالية.

كشف المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال جمعية إيجاس، أن هناك طفرة متميزة فى أنشطة صناعة الغاز بمصر، وأن المبادرات الرئاسية وفرت فرصاً كبيرة لخدمة المواطنين، موضحا أن المرحلةالأولى لحياة كريمة والمشروع القومى للغاز فى المنازل يضيفان 7 مليون وحدة سكنية جديدة تعمل بالغاز خلال الـ 3 سنوات القادمة.
 

حياة كريمة مبادرة حياة كريمة وزير البترول والثروة المعدنية وزير البترول المبادرات الرئاسية المواطن المصري

ترشيحاتنا

البنك الدولي: مساعدة الحكومة اللبنانية في معالجة أزمة الكهرباء تتصدر أولوياتنا

وزيرة الصحة: فتح مراكز الشباب لتلقيح المواطنين "فَوريًّا" 26 سبتمبر

أخبار الفن| وقف برنامج محمود سعد .. وفاة مذيعة ماسبيرو عزة الحناوي

حقيقة تأجيل الدراسة.. الصحة: تطعيم العاملين بوزارة التربية والتعليم بحوالي 1.6 مليون

وزير الخارجية يبحث مع نظيرته السنغالية سبل مواصلة التعاون بين البلدين الشقيقين.. صور

أخبار الرياضة| بيراميدز يتأهل لربع نهائي كأس مصر.. واحتفال غريب من رمضان صبحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمود سعد يعلن توقف برنامجه باب الخلق

استمراراً لإثارة الجدل.. احتفال غريب من رمضان صبحي خلال مباراة سموحة

حقيقة تأجيل الدراسة.. الصحة: تطعيم العاملين بوزارة التربية والتعليم بحوالي 1.6 مليون

وفاة مذيعة ماسبيرو عزة الحناوي .. وتشييع الجنازة من مسجد حسن الشربتلي

3 مخاطر لتناول المضادات الحيوية قد تؤدي للوفاة .. فيديو

أبوه ضربه عشان سرق فلوسه|كشف ملابسات فيديو اعتداء على طفل بالغربية

لا عزاء للعيال.. ميدو يعلق على تجديد عقد كارتيرون مع الزمالك

الأهلي يدرس سيناريوهات مصير جهاز موسيماني عقب مواجهة إنبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلادها بحضور يسرا وإلهام شاهين ونيللى كريم والنجوم

في ذكرى ميلاد عزيز الجبالي.. فنانة انتظرها محمد وفيق 20 عاما ليتزوجها

حكاية السهرة.. قصة سقوط أم كلثوم على المسرح بالتفصيل

ماجدة الرومي وإليسا ومحمد رمضان .. حكايات سقوط النجوم على المسرح

فيديو

فيديو جراف.. كيف خطف المتهم بمساعدة أصدقائه ابن عمته.. تفاصيل

لم تتمالك نفسها من البكاء .. نيللي كريم وصفت زواجها السابق بـ "11 سنة نكد"

اللحظات المرّة.. ياسمين عبدالعزيز تودّع غرفة المستشفي

فيديوجراف.. العلاج عند فيفي.. دراسة تكتشف أقوى جهاز مناعي لمقاومة كورونا

المزيد

ساحة رأي

هنا فايد تكتب: التجربة في حياتنا

رجب الشرنوبي يكتب: رؤية مصرية بعدسات دولية

د. أحمد شندي يكتب: السعادة كنز الحياة 

بيري محمد تكتب: الإرادة كلمة سر النجاح

مصطفى الشيمى يكتب: مأوى ..

محمد سليم يكتب: المشير.. رحيل قامة عسكرية تفانت في حب مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

كريمة أبو العينين

لم يخرج منها حيا

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ