منتخب شابات الطائرة يخسر من الدومينيكان ببطولة العالم فى المكسيك

خسر منتخب مصر لشابات الطائرة تحت 18 نظيره من منتخب الدومينيكان بنتيجة 3-1 وذلك في ختام منافسات المجموعات من بطولة العالم للكرة الطائرة المقامة في المكسيك خلال الفترة من 20 وحتى 29 سبتمبر الجارى.

وجاءت الأشواط 25-23, 22-25 , 23-25 , 13-25.

وكان المنتخب المصري قد خسر بالأمس أمام منتخب تركيا بعد مباراة ماراثونية بنتيجة 3-2 استطاع تحويل تأخره بشوطين إلى تعادل 2-2 في الأشواط ليتم اللجوء إلى شوط فاصل حسمه منتخب تركيا.

كما تعرض للهزيمة في أول مباراتين أمام منتخبي بيرو وإيطاليا على التوالي.

وبذلك ينافس منتخب مصر على المراكز من 17 إلى 20.

ووقع منتخب شابات مصر للكرة الطائرة في المجموعة الثانية مع منتخبات إيطاليا وتركيا وبيرو والدومينيكان.

وفي المجموعة الأولى، جاءت منتخبات المكسيك والكاميرون وصربيا وكندا وبولندا، بينما ضمت المجموعة الثالثة الولايات المتحدة الأمريكية ورومانيا ونيجيريا وتايلاند وبورتريكو، وفي المجموعة الرابعة جاءت منتخبات البرازيل وروسيا وبلغاريا والأرجنتين وسلوفاكيا.

وتترأس البعثة نادية رشوان، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الطائرة، ونجلاء المصري، المدير الفني للفريق، وأيمن فؤاد، مدرب، ومي محمود حسني، محلل تقني.

وتضم قائمة الفريق اللاعبات فرح عز وملك البحيري وتقى الله مدحت ومريم ياسر وملك شاهين وآيات ياسين وشاهندا حاتم وفريدة هشام وحبيبة زعتر وهنا أيمن وفريدة الزرقا وفرح زكي.