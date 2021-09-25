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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محافظة دمياط

حملات علي المحال والكافيهات لتطبيق الإجراءات الاحترازية بدمياط

حملات علي المحال
حملات علي المحال والكافيهات

 شنت مساء اليوم الوحدة المحلية لمجلس مدينة ومركز دمياط حملات تفتيشية مستمرة على المطاعم والكافيتريات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية".

 

ومن جانبها اكدت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار الحملات التفتيشية على المطاعم والكافيتريات والمقاهى والمنشآت التجارية للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية و الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا بكافة المناطق. 

 

حيث أضافت ان الوحدات المحلية نفذت حملات متتالية على مدار الأسبوع للتأكد من الالتزام بتطبيق كافة التدابير التى أعلنتها الدولة للحد من انتشار الفيروس، وأيضاً مواعيد غلق المحال وكذا الالتزام بإرتداء الكمامة، وأسفرت الحملات عن توقيع غرامات فورية تجاه المخالفين و غلق وتشميع المنشآت المخالفة لتلك الإجراءات.

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