بغني لحبيبتي..عزيز الشافعى: نشيد الزعامة إهداء لجماهير نادى الزمالك بمناسبة الفوز بالدوري

عزيز الشافعى يتحدث عن نشيد الزمالك

حل الملحن عزيز الشافعى ضيفا على برنامج "معكم" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلي وتحدث عن نشيد الزعامة الزمالك.

وقال الشافعى إنه عندما يقوم بعمل أغنية لنادى الزمالك كأنه يعمل أغنية لحبيبته.



وأضاف، أن الأغنية إهداء لجماهير النادى الأبيض بعد الحصول على لقب الدورى المصرى رقم 13، وهى من كلماته، وألحانه، وتوزيع أحمد عادل.



وتابع: "كنت فى الساحل واحتفلت مع نفسي وقعدت في البلكونة ازعق والصبح علطول رحت مغنى الأغنية إحتفالا بالدورى وبالزمالك".

وقص عزيز الشافعى كواليس لقائه بالمطرب حماقى لأول مرة وقال" أول مرة رحت فيها لحماقى رحت عشان اسمعه أغنية اتكلمنا فى الكرة وشدينا شوية" .