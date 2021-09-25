لايڤ من الدوبلكس .. أحمد السعدني يلعب انتسافلام و يتسبب فى ضحك هستيري

حل الفنان أحمد السعدني ضيفا على برنامج "لايڤ من الدوبلكس"، الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، الجمعة، في تمام الساعة 11 مساء، على قناة ON.

وخلال الحلقة لعب الفنان لعبة انتسافلام، بناءا على طلب الدمية ابلة فاهيتا، الأمر الذي سبب حالة من الضحك الهستيري من قبل الجماهير الحاضرة في استديو تصوير الحلقة.



وأكد الفنان أحمد السعدني، أنه يذهب لصالة الألعاب الرياضية بشكل يومي للتمارين على رياضة كمال الأجسام ويتوقف عن الذهاب في اوقات تصوير الأعمال فنية، قائلا :"بحب استغل الذهاب للجيم في اوقات عدم وجود شغل عشان ألم نفسي، ولما يجي شغل بوقف خالص وأكل براحتي".

ووقع أحمد السعدني في عقاب لعبة سؤال وعقاب، ورقص على موسيقى واحدة ونص، وأجرى تمارين اسكوت.

وشهدت الحلقة العديد من المواقف الطريفة بين أبلة فاهيتا والسعدني، واستعرض مواهبه المختلفة، وأجاب على العديد من الأسئلة الطريفة والصعبة عن حياته المهنية والشخصية.

كما شهدت الحلقة بعض الألعاب الطريفة التي شارك فيها السعدني داخل استوديو "لايڤ من الدوبلكس".



يبث برنامج "لايڤ من الدوبلكس" في موسمه الجديد، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON.





