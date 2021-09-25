رقص على واحدة ونص وعمل اسكوت.. عقاب شديد لـ أحمد السعدني من فاهيتا

حل الفنان أحمد السعدني ضيفا على برنامج "لايڤ من الدوبلكس"، الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، الجمعة، في تمام الساعة 11 مساء، على قناة ON.

ووقع أحمد السعدني في عقاب لعبة سؤال وعقاب، ورقص على موسيقى واحدة ونص، وأجرى تمارين اسكوت.

وشهدت الحلقة العديد من المواقف الطريفة بين أبلة فاهيتا والسعدني، واستعرض مواهبه المختلفة، وأجاب على العديد من الأسئلة الطريفة والصعبة عن حياته المهنية والشخصية.

كما شهدت الحلقة بعض الألعاب الطريفة التي شارك فيها السعدني داخل استوديو "لايڤ من الدوبلكس".



يبث برنامج "لايڤ من الدوبلكس" في موسمه الجديد، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON.

