كارثة على 20 مليون مواطن.. عباس شراقي يكشف آثار انهيار سد النهضة

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، حقيقة ما تردد عن إحتمالية انهيار الطبقة الأرضية للسد الإثيوبي.

وقال شراقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،: " هناك دراسات تؤكد أن الطبقة الأرضية للسد الإثيوبي من الوارد جدا أن تنهار وتسبب كوارث جثيمة.

وتابع :" انهيار السد الإثيوبي سيتسبب في كارثة محققة على 20 مليون مواطن سوداني، وبالتبعية ستتأثر مصر بهذه الكارثة بشكل كبير خاصة لو حدث فيضان.

وأشار إلي أن أرض إثيوبيا من أكثر الدول الإفريقية النشطة والسهل تعرضها للزلازل والبراكين، لذلك فإن بناء سد النهضة الإثيوبي أمر خطير للغاية.