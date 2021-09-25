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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دراسة علمية تحذر من هبوط أرضي في موقع مشروع سد النهضة.. مصر تسجل 568 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. الرئيس اللبناني : الحكومة الجديدة ستنفذ إصلاحات المالية .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

صدى البلد

مصر.. دراسة علمية تحذر من هبوط أرضي في موقع مشروع سد النهضة
عضو بـ"مجلس السيادة" السوداني: موعد تسليم السلطة للمدنيين غير واضح
عباس يطالب بمؤتمر دولي للسلام ويمهل إسرائيل عاما للانسحاب
ترودو يؤكّد إطلاق سراح كنديين كانا محتجزين بالصين
اجتماع زعماء تكتل "كواد" في ظل المخاوف من تعاظم نفوذ الصين
 

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

 

وقالت "الوطن" إن دراسة علمية حديثة حذرت من مخاطر انهيار سد النهضة الإثيوبي، على دولتي المصب مصر والسودان بعدما رصدت وجود هبوط في موقع المشروع وسط شكوك تتعلق بأمان السد، مؤكدةً أن  تعبئة سد النهضة تجري بمعدل سريع، دون تحليل كافٍ معروف على التأثيرات المحتملة على جسم الهيكل.

 

وذكرت "الأنباء" أن  وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 568 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و36 وفاة يوم الجمعة وذلك مقابل 722 إصابة و31 وفاة يوم الخميس.

 

على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الجريدة" بأن الرئيس اللبناني ميشال عون شدد في كلمته بالأمم المتحدة على أن الحكومة اللبنانية تألفت وفق الآلية الدستورية بعد أزمة سياسية طالت، وقد التزمت تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية الملحّة والمطلوبة، ومكافحة الفساد.

 

وقالت "الراي" إن عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان محمد الفكي، قال إن موعد تسليم قيادة المجلس، أعلى سلطة في البلاد، من الجيش إلى المدنيين لا يزال غير واضح ويتطلب نقاشا وفتوى قانونية جديدة، مضيفًا  أن هناك حاجة إلى مناقشات سياسية وفتوى من وزارة العدل لتحديد موعد لتسليم السلطة.

 

وقالت "الوطن" إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس طالب خلال كلمته بالأمم المتحدة، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بالدعوة إلى مؤتمر دولي للسلام فيما أمهل إسرائيل عاما واحدا للانسحاب من أراضي 1967، مضيفًا: "
وتابع "نحنُ على استعدادٍ للعملِ خلالَ هذا العامِ على ترسيمِ الحدودِ وإنهاءِ جميعِ قضايا الوضعِ النهائيِ تحتَ رعايةِ اللجنةِ الرباعيةِ الدولية، وفقَ قراراتِ الشرعية الدولية".

 

دوليًا، أشارت "القبس" إلى أن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أعلن أنه تم الإفراج عن الكنديَّين مايكل سبافور ومايكل كوفريج اللذين كانا معتقلين في الصين منذ أواخر 2018، مؤكدا أنهما في طريق عودتهما إلى كندا.

 

وأشارت "الأنباء" إلى أن قادة رباعي الولايات المتحدة واليابان والهند وأستراليا "كواد" عقدوا اجتماعهم المباشر الأول في واشنطن لبحث جائحة كورونا، وسط مخاوف مشتركة من قوة الصين المتنامية وسياساتها حسب الرباعي.

 

وقال رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون في بداية الاجتماع: "نقف هنا معا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، التي نريد أن تكون دائما منطقة خالية من الإكراه، وتحظى فيها الحقوق السيادية لجميع الدول بالاحترام، وتتم فيها تسوية الخلافات سلميا وطبقا للقانون الدولي".

 

وذكرت "الجريدة" أن واشنطن نددت بتصريحات الملا نور الدين ترابي القيادي في "طالبان" التي قال فيها إن الحركة التي عادت إلى السلطة في أفغانستان، ستستأنف عقوبات الإعدام، وبتر الأطراف. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن واشنطن تندد "بأشد العبارات" بتصريحات ترابي الذي سبق أن تولى وزارة العدل في فترة الحكم السابقة للحركة.

 

سد النهضة مصر السودان وزارة الصحة الرئيس الفلسطيني طالبان رئيس الوزراء الكندي

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