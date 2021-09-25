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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شيرى عادل تعلن عن وفاة خالتها

شيرى عادل
شيرى عادل

أعلنت الفنانة شيرى عادل عبر صفحاتها علي مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة خالتها . 

 

حيث علقت شيرى عادل قائلة : انتقلت إلى رحمة الله، خالتي الحبيبة ماجدة عبد المنعم، اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مُدخلها وباعد بينها وبين خطاياها كما باعدت بين المشرق والمغرب.

 

وتابعت شيرى عادل : اللهم نوّر لها قبرها وأفسح لها فيه واجعله روضة من رياض الجنة وثبّتها بالقول الثابت اللهم أمين ​​​إنا لله وإنا إليه راجعون.. أرجو الدعاء".

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وكانت قد قالت الفنانة شيرى عادل إن مشاركتها فى فيلم “للايجار” كضيف شرف أمر لا يعد عودة جديدة للسينما بالنسبة لها. 

 

وأضافت شيرى عادل فى لقاء ببرنامج انسايدر بالعربى : عادة لم أشارك فى عمل كضيف شرف الا اذا كان دورى فى الفيلم يضيف جديدا وهو ما حمسنى للمشاركة فى فيلم للايجار. 

 

وأوضحت شيرى عادل : كما اننى أحب الفنان خالد الصاوى وأسعد بالتعاون معه حتى وان كان فى مشهد واحد. كما اننى سعيدة بالتعاون مع المنتج محمد الدياسطى

 

 

 

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