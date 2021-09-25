تفقد الرئيس السيسي أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري والمحاور الفرعية يتصدر اهتمامات الصحف

تصدر تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال تطوير وتوسعة القوس الشرقي للطريق الدائري والمحاور الفرعية، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم /السبت/.



ففي (الأهرام) وتحت عنوان (السيسي يتفقد أعمال تطوير وتوسعة القوس الشرقي للطريق الدائري والمحاور الفرعية).. ذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسي، تفقد أمس الجمعة، أعمال تطوير وتوسعة القوس الشرقي للطريق الدائري والمحاور الفرعية المغذية له بداية من محور جيهان السادات بطريق صلاح سالم، ثم المنطقة المحيطة بحي الأسمرات وربطها بمحور الشهيد ومحور شينزو آبي.



وأضافت الصحيفة أن الرئيس اطلع على أعمال التطوير والصيانة الشاملة للقوس الشرقي للطريق الدائري، وتشمل رفع كفاءته وتوسعته؛ ليصل إلى 8 حارات مرورية بكل اتجاه بما في ذلك المداخل والمطالع والمخارج، مروراً بمناطق محور الفريق العصار وصولاً إلى محور (شبرا / بنها الحر) الذي أحدث نقلة نوعية في إنهاء الكثافات المرورية التي كان يشهدها طريق (القاهرة - الإسكندرية) الزراعي.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس حرص على التوقف أثناء الجولة التفقدية ليناقش العاملين والمسئولين بعدد من مواقع العمل المختلفة بشأن تفاصيل الخطوات التنفيذية الجارية، مؤكدًا الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من الأعمال وبالمواصفات الفنية القياسية، فضلاً عن التطبيق الدقيق للإجراءات الخاصة بالحفاظ على صحة وسلامة العاملين.



وتحت عنوان (ﺑﺪء ﺟﻠﺴﺎت مجلسي اﻟﻨﻮاب واﻟﺸﻴﻮخ اﻷﺳﺒﻮع اﻷول ﻣﻦ أﻛﺘﻮﺑﺮ).. أشارت صحيفة (أخبار اليوم) إلى أن الرئيس السيسي أصدر القرار الجمهوري رقم 418 لسنة 2021 بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني، كما أصدر الرئيس السيسي القرار الجمهوري رقم 419 لسنة 2021 بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد في الساعة الـ 11 صباح الثلاثاء الموافق 5 أكتوبر 2021 لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول.

وفي الشأن المحلي أيضا، وتحت عنوان (اليوم بدء المرحلة الثالثة لطلاب "الدور الثاني" والمتخلفين في الثانوية العامة).

ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن وزارة التعليم العالي أعلنت فتح باب تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني اليوم وحتى الاثنين 27 سبتمبر الجاري، لطلاب المرحلة الثالثة، وتشمل الناجحين في الدور الثاني والمتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولى والثانية في الدور الأول للثانوية العامة بحد أدنى 50%.



وأضافت أن طلاب الشهادات الفنية (3 و5 سنوات) يواصلون تسجيل رغباتهم وحتى الاثنين المقبل، دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام 3 سنوات، ودبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام 5 سنوات، ودبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام سنتين، ودبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل، ومركز التكنولوجيا المتميز، للحاصلين على 60% فأكثر.



وأكد السيد عطا المشرف العام على التنسيق أن الطالب سيقوم بتسجيل رغـباته باستخدام رقم الجلوس الخاص به والرقم السري من خلال موقع التنسيق.



أما صحيفة (المصري اليوم) قالت تحت عنوان ("التعليم" تفرض مسحتين أسبوعيًا على غير المُلقَّحين ضد "كورونا")، إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت عدم السماح بدخول العاملين الذين لم يتلقوا لقاحًا ضد فيروس كورونا إلى أماكن العمل، إلا بعد تقديم إفادة بإجراء مسحة بواقع مرتين أسبوعيًا.



وأوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، خلال كتاب دوري أصدره إلى جميع المديريات التعليمية، بشأن متابعة تلقي العاملين بالتعليم اللقاح المضاد لـ "كورونا"، أن كل هذه الإجراءات تأتي في إطار متابعة الوزارة للخطة التنفيذية لتطعيم العاملين استعدادًا لبدء عام دراسي آمن.



في سياق آخر، أشارت الصحيفة إلى أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة استقبلت السفير اليوناني لدى مصر نيقولاوس جاريليديس، أمس الأول، بديوان عام الوزارة؛ لبحث سبل التعاون في القطاع الصحي، ونقلت الوزيرة رسالة شكر وتقدير من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى السفير اليوناني لدى مصر لدعم الحكومة اليونانية مصر بـ 250 ألف جرعة من لقاح فيروس "كورونا" من إنتاج شركة (أسترازينيكا)، والتي وصلت خلال اليومين الماضيين.



من جانبه، أعرب جاريليديس عن استعداد بلاده لمواصلة تقديم جميع سبل الدعم للقطاع الصحي في مصر، مشددًا على أهمية التعاون مع مصر وتبادل الخبرات، خاصة في ظل ما تشهده مصر من تطور في المنظومة الصحية.



وعالميًا قالت (المصري اليوم) إن الرئيس التنفيذي لشركة "موديرنا" للتكنولوجيا الحيوية ستيفان بانسل أعرب عن اعتقاده بانتهاء جائحة "كورونا" خلال عام مع زيادة إنتاج اللقاحات.



وأضاف أنه مع توفير جرعات كافية بحلول منتصف العام المقبل، سيمكن تطعيم جميع سكان العالم، ومن المحتمل أيضًا توفر جرعات مُعزِّزة بالحجم المطلوب، مؤكدًا في السياق نفسه أن التطعيم سيكون متاحًا في وقت قريب، حتى للرضع.



وتابع بانسل قائلا "الذين لم يتلقوا اللقاح سيكتسبون المناعة بشكل طبيعي لأن سلالة دلتا شديدة العدوى، وبهذه الطريقة سنجد أنفسنا في نهاية المطاف في وضع شبيه بالإنفلونزا".