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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نشرة الاخبار| يقود ليفربول اليوم أمام برينتفورد.. محمد صلاح على أعتاب الهدف رقم 100..سائق يدفع 70 ألف جنيه للسفر إلى إيطاليا والأمن يرحله لمصر

محمد صلاح
محمد صلاح

نشر موقع صدى البلد عدد من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية من أبرزها :

يشق البحر بيد واحدة.. محمد يتحدى بتر ذراعه ويحلم بالأولمبياد في السباحة.. فيديو

الرياضة دائما ما تكون هى باب الأمل أمام ذوى الاحتياجات الخاصة ومنها السباحة ، فمنهم من استطاع الظهور امام العالم في كبرى البطولات العالمية ، وفى قصتنا اليوم نروى كيف استطاع شاب بذراع واحد ان يسابق أقرانه فى سباق السباحة للهواة.

سائق يدفع 70 ألف جنيه للسفر إلى إيطاليا والأمن يرحله لمصر.. نبيل يروي رحلته عبر الصحراء

«أهلي غلابه وظروفي صعبة، وكان حلمي اسافر ايطاليا علشان اشتغل واجهز نفسي وأساعد اخواتي في المصاريف، وانا قاعد على القهوة سمعت ان في واحدة اسمها الحاجة عزة بتاخد 70 ألف جنيه مقابل مساعدة الشباب على السفر،بس مكنتش اعرف اني هسافر عن طريق الهجرة غير شرعية ».. تلك كانت بداية أقوال نبيل عبدالحميد،٣١ عاما سائق من الشرقية،أحد ضحايا الهجرة غير شرعية إلى دولة إيطاليا عبر الدروب الجبلية والمدقات الصحراوية.

 

حظك اليوم مهنيا وعاطفيا واجتماعيا .. توقعات الأبراج السبت 25 سبتمبر 2021

كشفت عبير فؤاد خبيرة الأبراج عن توقعات الأبراج اليوم السبت 25 سبتمبر 2021، يمكنك التعرف عليها خلال التقرير التالي.

 

مباراة الأهلي وانبي .. صافرة الحكم الدولي محمود البنا وش السعد

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، تولي الحكم  الدولي محمود البنا لإدارة مباراة الأهلي وإنبي في دور الـ 16 بمسابقة كأس مصر المقرر إقامتها فى تمام الساعة السابعة مساء اليوم السبت.

 

يقود ليفربول اليوم أمام برينتفورد.. محمد صلاح على أعتاب الهدف رقم 100

بات محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي على أعتاب تسجيل الهدف رقم 100 في منافسات بطولة الدوري الإنجليزي بقميص الريدز.

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