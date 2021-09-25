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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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القوى العاملة تعد دراسة شاملة حول وظائف المستقبل خلال الـ 20 سنة المقبلة.. ونواب: أصبحنا لا نحتاج للوظائف الإدارية ولا بد من التركيز على العمل الفني والحرفي

صدى البلد
  • برلمانية: التعليم الفني هو الاتجاه لوظائف المستقبل.. وعلينا الاهتمام بالحرف التراثية
  • برلماني: نحتاج عمالة ماهرة فى الصناعة والزراعة كونهم الأكثر احتياجا بسوق العمل
  • برلماني: أصبحنا لا نحتاج للوظائف الإدارية والتركيز على العمل الفني ضروري


كشف وزير القوى العاملة محمد سعفان أن وزارة القوى العاملة تعكف حاليا على إعداد دراسة شاملة عن مستقبل الوظائف في مصر خلال العشرين سنة القادمة، خاصة بعد جائحة كورونا، واقتحام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي قطاعات الإنتاج المختلفة.

وقال وزير القوى العاملة، في تصريحات صحفية، إن نوعية وشكل الوظائف خلال العقدين القادمين ستتغير بشكل كبير نظراً للتطور التكنولوجي الهائل في عملية الإنتاج، مما يتطلب مواجهة ذلك بدراسة وافية عن مستقبل الوظائف للاستمرار في خفض معدلات البطالة وزيادة معدلات الإنتاج.

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وأكد محمد سعفان أن الدراسة تهدف إلى تغيير فكر الشباب نحو التعليم الفني والمهني، خاصة في ظل اهتمام الدولة المصرية بتطوير التعليم الفني والتدريب المهني، وانتهاج رؤية استراتيجية وطنية لإصلاح وتطوير التعليم الفنى لفتح آفاق جديدة فى سوق العمل من خلال  عدة  محاور، أهمها خلق عوامل جذب الطلاب إلى التعليم الفني، مع توعية المجتمع بأهمية الخريجين منه ودورهم الحيوي في الارتقاء بالاقتصاد الوطني.

وأضاف وزير القوى العاملة أن الدراسة ستعمل أيضاً على حصر المهن والحرف اليدوية بجميع المحافظات، وإنشاء قاعدة بيانات بها حتى يتسنى تنمية مهارات تلك الفئة من خلال برامج تدريبية متخصصة ومتطورة، وعمل منظومة متكاملة من خلال  إنشاء منصة أو تطبيق إلكتروني لتسويق منتجاتها في جميع أنحاء العالم.

وبسؤال نواب البرلمان عن أبرز فوائد هذه الخطوة، أكدوا أنها ستسهم في تنظيم متطلبات سوق العمل وربطها بمخرجات التعليم من أجل القضاء علي البطالة وزيادة الإنتاج.


بداية، قال النائب عبد الفتاح يحيى، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إنه في ظل التطور التكنولوجي الملحوظ واستخدام تقنيات الذكاء الإصطناعي في بيئة العمل أدى هذا الأمر إلى إحداث تغيير في خريطة الوظائف المستقبلية، حيث يأتي ذلك تزامنا مع اتجاه الدولة لتطوير التعليم الفني في الوقت الراهن.

وأضاف " يحيى"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن إجراء وزارة القوى العاملة بإعداد دراسة وافية عن ماهية الوظائف المستقبلية التي ستمتاز بكونها الأكثر احتياجا وطلبا في سوق العمل، جاءت من أجل ربط خطة التعليم بمتطلبات سوق العمل، متابعا: "عايزين اللي يتخرج يشتغل في مجاله مش يدخل مجال معين ملوش شغل ونلاقي خريجين كتير مش عارفة تشتغل".

وبسؤاله عن الوظائف المستقبلية التي تسود سوق العمل، أكد أمين سر لجنة القوى العاملة، أن الدولة تتجه إلى الاهتمام بالصناعة والزراعة بالوقت الحالي بإعتبارهم أهم أضلاع التنمية الشاملة، لذا نحتاج إلى المزيد من العمالة الفنية والمهاريين بهذا المجال، معقبا: "بالريموت دلوقتي تشغل 100 مكنة في مصنع ووظائف المكاتب دي مش محتاجنها".

وطالب البرلماني، خريجي الجامعات والشباب بشكل عام بالتركيز على متطلبات سوق العمل من أجل الحصول على فرصة عمل حقيقية دون ضياع الكثير من الوقت والجهد في البحث عن الوظائف.

من جانبها، قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن إستراتيجية الدولة في الاعتماد على تطوير الصناعة تأتي لكون هذا المجال هو عمود التنمية والتقدم، لا سيما في ظل الخطوات الجريئة التي اتخذتها القيادة السياسية في دعم الصناعة من خلال برنامج عمل مميز يهدف لتحقيق أعلى معدل للنمو الاقتصادي.

وشددت " متى"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، على أهمية التركيز على تطوير التعليم الفني، وذلك بسبب الدور الكبير والمؤثر في خفض معدلات البطالة وزيادة الإنتاج، علاوة على أن أغلب الدراسات العالمية أشارت إلى تفاقم تأثيره ودوره في تنمية المجتمعات، وذلك في المستقبل القريب، لافتا إلى أننا في حاجة إلى منح سوق العمل بالكثير من الحرفيين والعمالة الفنية، معقبة " دور العامل محوري في تحقيق التقدم".

 

ولفتت عضو لجنة الصناعة، إلى أنه لا بد من وضع آلية تهدف لإعداد معلمين للمدارس الصناعية والتجارية على درجة عالية من الكفاءة، فضلا عن مد هذه المدارس بأحدث التجهيزات التكنولوجية باعتبار هذين الشقين أهم عوامل تأسيس البنية التحتية لعمل هذا النوع من المدارس.

وشددت النائبة على أهمية توفير التدريب والتأهيل لسوق العمل لطلبة تلك المدارس، مما يمنحهم خبرة كبيرة تمكنهم من الدخول في سوق العمل بمهارة وكفاءة عالية.

على صعيد آخر، نوهت البرلمانية إلى ضرورة الاهتمام بالحرف التراثية للحفاظ عليها من الاندثار وأيضا لكونها مساهما كبيرا في توطين الصناعة المحلية وتشغيل فئة معينة من المواطنين.

في سياق متصل، قال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إنه في الآونة الأخيرة شهدت جميع قطاعات الدولة ومؤسساتها تغييرا جوهريا في إعادة الهيكلة لنظم العمل، حيث تم إحلال النظم التكنولوجية والرقمنة في أداء العديد من مهام الموظفين والخدمات، ما من شأنه التأثير على مستقبل عدد من الوظائف في مصر.

وأضاف " نظير"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الدولة تسعى للقضاء على الترهل الإداري، لا سيما أننا أصبحنا لا نحتاج الوظائف الإدارية بل الظروف الحالية تستدعي التركيز على الاتجاه نحو تأسيس قاعدة كبيرة من العمالة الفنية تزامنا مع حركة الإصلاح التنموية التي تشهدها الدولة وساهمت في إظهار قيمة العامل والوظائف الحرفية.

ولفت عضو لجنة الخطة والموازنة، إلى أن التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي الذي وصل إلى أعلى مستوياته سيؤدي إلى إقصاء العنصر البشري بشكل كبير في عدد من الوظائف، ولهذا يجب علينا دراسة متطلبات سوق العمل وربطها بمخرجات التعليم.

البرلمان تطوير التعليم القوى العاملة وزير القوى العاملة التعليم الفني جائحة كورونا

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