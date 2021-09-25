من سيارتها.. شاهد.. أحدث ظهور لـ هنا الزاهد عبر «إنستجرام»

نشرت الفنانة هنا الزاهد فيديو جديدا، وذلك عبر قصتها على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وتألقت هنا الزاهد باطلالة كاجوال مميزة من سيارتها، مما نال إعجاب متابعيها.

وتبحث هنا الزاهد بطلة مسلسل "أنا وهي" عن سيناريو عمل جديد تقدمه خلال الفترة القادمة مع الشركة المنتجة لمسلسلها الأول "حلوة الدنيا سكر" لتقديمه خلال الموسم الرمضاني القادم أو الموسم الشتوي القادم وفقًا لخطة الشركة التي تجريها حاليًا.

جدير بالذكر أن هنا الزاهد سوف تدخل الشهر المقبل عرضاً مسرحياً كانت قد أرجأته خلال الفترة الماضية، ويصنف كمحتوي كوميدي يعرض في مصر والمملكة العربية السعودية.