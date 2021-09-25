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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

هدية من معرض ديارنا للإعلامية لميس سلامة وهذا هو محتواها |شاهد

الإعلامية لمي سلامة
الإعلامية لمي سلامة

قدمت الإعلامية لميس سلامة ، اليوم ، السبت ، فقرة السوشيال ميديا ، خلال برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " .

وعرضت الإعلامية لميس سلامة ، على الهواء مباشر ، صندوقا يحتوي على بعض الصناعات اليدوية من معرض ديارنا ، والمقدم لها من وزارة التضامن الاجتماعي ، برئاسة الوزيرة " نيفين القباج " .


وتابعت : من صنع أيد ولاد بلادنا ، أنا عايزة افرجكم على محتوى البوكس ، وازاي الشغل اللي على الشنطة دي حلوة إزاي ، ومش هتلاقوها في أي حتة في العالم .

وأكملت : أنت لابسة من الأكسيسورز بتاعتهم دي ، والتصميمات بتاعتهم حلوة جدا ، والفنجان ده عمركم ما تلاقوه في أي حتة في مصر ، وتحس أن عندك في بيتك تصميمات تحف فنية مختلفة .

وأردفت : أدعوكم بزيارة معرض "ديارنا " و هتستمعوا جدا ، بجمال المنتجات الموجودة فيه . 

وقالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن معرض ديارنا يضم 300 عارض، حيث تم البدء بعدد قليل ثم تم التوسع فيه، موضحة أن بعض العارضين يعرضون منتجات عارضين آخرين تنفيذا للإجراءات الاحترازية التي تستهدف تقليل أعداد العارضين منعا للتزاحم.

وأضافت ، أن هذا المعرض يستهدف خدمة أصحاب الحرف التراثية، كما أن هذا العام شهد إدخال صناعة الأثاث والموبيليا على غرار ما حدث في أرض المعارض بمدينة نصر في محافظة القاهرة، موضحةً أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تقوم على اقتصاديات على غرار ما حدث في منطقة شرق أسيا، وهو ما حاول الدولة المصرية ان تنتهجه في هذه الفترة من خلال الترويج لها عبر المعارض المختلفة.

لميس سلامة معرض ديارنا الصناعات اليدوية وزارة التضامن الاجتماعي توك شو

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