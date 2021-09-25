بتكليف رئاسي.. منظومة إدارة المخلفات الصلبة تنفذ على قدم وساق.. تنفيذ 80% من البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالقاهرة.. تسيلم 6 مدافن صحية بعدد من المحافظات

متابعة مستمرة من وزرتا التنمية المحلية والبيئة للخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظات

اجتماعات مع مجلس الوزراء للوصول إلى الصياغة النهائية من مواد اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات

إنشاء 3 خطوط لمصانع تدوير المخلفات بدار السلام بسوهاج وتونا الجبل بالمنيا

إشراك القطاع الخاص فى تنفيذ محطات المعالجة لتحويل المخلفات لطاقة

11.5 مليون جنيه من البرنامج الوطنى لإدارة للمخلفات الصلبة لتوفير مهمات الوقاية للعاملين بالمنظومة



تهتم الدولة بملف النظافة، وتسعى إلى اختيار أفضل السبل للتعامل مع ملف القمامة، خاصة ملف إدارة المخلفات الصلبة التى وضعت لها الدولة خطة محكمة مبنية على أحدث الأساليب والتقنيات الحديثة في هذا المجال، ويتابع الملف بشكل دائم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.



وتعقد الحكومة ممثلة في وزارتى التنمية المحلية والبيئة، اجتماعات دائمة لمتابعة الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة، من حيث البنية التحتية وعقود التشغيل ومنظومة تحويل المخلفات إلى طاقة والدعم المؤسسي.

وأعلنت وزارة التنمية المحلية، عن الموقف الراهن لأعمال تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات على مستوى برامج البنية التحتية والتشغيل وتحويل المخلفات إلى طاقة والدعم المؤسسى وما تم تنفيذه من أعمال، وما سيتم تنفيذه خلال الفتره القادمة، حيث تم تنفيذ حوالى 80% من البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالقاهرة، من محطات وسيطة ومصانع، وتم تسيلم 6 مدافن صحية بعدد من المحافظات تشمل مدافن الفرافرة والخارجة والداخلة بالوادى الجديد ومدافن سنور وسمسطا ببنى سويف، وكوم أوشيم بالفيوم، بالإضافة إلى الانتهاء من تسليم عدد من المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة بعدد من المحافظات وتشمل “منشأة ناصر، والمقطم وشارع بورسعيد” بمحافظة القاهرة، ويوسف الصديق بالفيوم، والإبراهيمية وديرب نجم بالشرقية، وأيضًا كفر الدوار ودمنهور بالبحيرة، ومحطة ناصر ببن سويف.

وفيما يخص مصانع التدوير، فإنه جار إنشاء 3 خطوط بدار السلام بسوهاج وتونا الجبل بالمنيا، كما تم العمل على تطوير مصنع المحلة بالغربية واستمرار رفع التراكمات بالموقع من قبل الهيئة العربية للتصنيع.



وأكدت الوزارة على التعاون والتنسيق الدائم بين وزارتى التنمية المحلية والبيئة لتنفيذ برامج المنظومة الجديدة للمخلفات والعمل على إحداث تغيير كبير فى مستوى النظافة بمختلف محافظات الجمهورية خاصة في ظل تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء للوزاتين لمتابعة تلك المنظومة.



وشهدت الفترة الماضية تنفيذ العديد من مشروعات البنية الأساسية ضمن مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية، خاصة المدافن الصحية الآمنة والمحطات الوسيطة المتحركة والثابتة، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمة في جميع المحافظات وإعادة الشكل الجمالى والحضارى للشارع المصرى وحل تلك المشكلة.



وتسير مشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة، وفقاً للجداول الزمنية التي تم وضعها، والتي تتضمن إنشاء مدافن صحية آمنة للمساعدة فى التخلص الآمن من المخلفات بالإضافة إلى إغلاق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائى للمخلفات، وكذا إنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة لرفع كفاءة عملية جمع ونقل المخلفات وإنشاء وتطوير مصانع المعالجة والتدوير.

وتتابع التنمية المحلية جميع قرارات التخصيص الخاصة بتوفير الأراضى المطلوبة لمشروعات البنية التحتية بالمحافظات، وتسعى الوزارة بالتنسيق مع باقى الوزارات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات باتخاذ خطوات عاجلة لتنفيذها وبأعلى مستوى بما يساهم في إحداث تغيير كبير في مستوى النظافة بالشارع والتخلص الآمن من القمامة عبر منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.

كما تتابع وزارة التنمية المحلية مع وزارة البيئة البدء الفعلى لتطبيق المنظومة الجديدة للمخلفات فى محافظة القاهرة بعد استلام شركتى النظافة الجديدة العمل رسمياً في عدد من أحياء المنطقتين الشرقية والغربية بالعاصمة.

يتم حالياً عقد اجتماعات تنسيقية مع مجلس الوزراء للوصول الي الصياغة النهائية من مواد اللائحه التنفيذية لقانون المخلفات ، وأيضاً إنشاء شركات مساهمة بالمحافظات التي لا يوجد بها قطاع خاص وذلك لضمان استغلال والتشغيل الأمثل للبنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات، ووضع نظام لتحفيز الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال جمع ونقل وتدوير المخلفات البلدية.

ويجرى إشراك القطاع الخاص فى الجزء الخاص بتنفيذ محطات المعالجة لتحويل المخلفات لطاقة، والتي تم إحراز نتائج مبشرة بها بدءاً بتنفيذ أول مشروع تحويل المخلفات إلى طاقة رائد في مصر، وهو مشروع إرشادي بقرية قلهانة بمركز أطسا محافظة الفيوم لمعالجة المخلفات وتحويلها إلى طاقة، كما تم فى هذا الصدد توقيع بروتوكول تعاون رباعى بين تحالف"وزارة الإنتاج الحربى وًشركة (Renergy Group Partners) و"وزارة التنمية المحلية" و"وزارة البيئة" و"محافظة الجيزة" لتخصيص قطعة أرض بحق الانتفاع لإقامة محطة لمعالجة المخلفات الصلبة البلدية وتحويلها إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بنطاق محافظة الجيزة.



كما تمت مناقشة القوانين والضوابط التى تحكم التعامل بين القطاع الحكومي والقطاع الاستثمارى لحسم قضية الضمانه السيادية.



وتشدد وزارة البيئة على ضرورة التوجيه بسرعة تخصيص أراضٍ لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة بالمرحلة الأولى في 8 مواقع في الـ 8 المحافظات، وتم الاتفاق عليهم مع المحافظات.

كما أنه يتم التوسع فى استخدام وقود المرفوضات RDF، وأيضا العمل على دمج القطاع غير الرسمى بالمنظومة والعمل على تحسن أوضاعهم بالتعاون مع وزارتى القوة العاملة والتضامن الاجتماعى، وفيما يخص حملات التوعية تم تخصيص مبلغ 11.5 مليون جنيه من البرنامج الوطنى لإدارة للمخلفات الصلبة لتوفير مهمات الوقاية للعاملين بمنظومة المخلفات.



وأكدت وزارة البيئة أنه يتم العمل على تفعيل مواد قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020، والتى تشمل سرعة التوجيه للمحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة نحو إنشاء وحدة للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية، والبدء في تحصيل الموارد المالية المنصوص عليها بقانون تنظيم إدارة المخلفات لاستدامة عملية التشغيل على مستوى جميع المحافظات، والتوجيه للمحافظات بالتعاقد وفقاً لنماذج كراسات الشروط والمواصفات الصادرة عن جهاز إدارة المخلفات.