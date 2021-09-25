لحل أزمة القمامة بشبرا الخيمة.. برلماني يطالب بعقد اجتماع وزاري عاجل

قال المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية إنه في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لتطوير القرى والريف المصرى بجميع المحافظات ضمن المبادرة الرئاسية التاريخية " حياة كريمة " التى اطلقها عبد الفتاح السيسي، نجد معوقات أخرى مازالت تقف في طريق التطوير ومن بينها مشهد تلال القمامة بالميادين والشوارع الرئيسية والجانبية بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية والتي تتسبب فى كارثة بيئية للمواطنين



وأكد " خضراوى " أن أول طلب احاطة سيتقدم به ضد الحكومة مع بداية دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب فى فصله التشريعى الثانى مع بداية شهر اكتوبر المقبل سيكون حول تفاقم كارثة تلال القمامة داخل منطقة شبرا الخيمة.



وأشار الى أنه يحارب منذ عشرات السنين لإيجاد حلول عاجلة ومن خارج الصندوق لكارثة القمامة ولكن جميع الحكومات ووزراء البيئة والمحافظين ورؤساء المدينة فشلوا فى إيجاد حلول لهذه الكارثة لأن مشكلة القمامة أصبحت واحدة من أخطر وأكبر المشكلات والأزمات المزمنة التى تواجه اهالى وجماهير شبرا الخيمة.



وطالب المهندس عبد السلام خضراوى، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بسرعة الدعوة إلى عقد اجتماع وزاري عاجل بحضور جميع الوزراء المعنيين واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية لإيجاد حلول عاجلة وقابلة للتنفيذ لانقاذ اهالي وجماهير شبرا الخيمة من كارثة القمامة.

وأوضح أن هذه الكارثة أصبحت تمثل قنبلة بيئية وصحية تهدد حياة المواطنين وصحتهم بالخطر، خصوصا مع تحذيرات خبراء وأساتذة المناعة والصحة من انتشار الموجة الرابعة فيروس كورونا المستجد، منوها إلى أن القمامة وتلالها في شبرا الخيمة هزمت مسئولى المحليات وفشلوا فى إيجاد حلول لها لأنها تفاقمت بشكل كبير فى ظل نقص الٱمكانيات وتقاعس متعهدي جمع القمامة وانتشار أعمال فرز القمامة واستغلالها في تربية الأغنام.



وحذر المهندس عبد السلام خضراوى من استمرار الأوضاع الخاصة بانتشار القمامة فى جميع الشوارع والميادين لأنها تنطلق منها الروائح الكريهة والتلوث والأمراض التي لا حصر لها وتعيث فيها الكلاب والحيوانات الضالة والثعابين والفئران والتي تهدد بانتشار الأوبئة فى المنطقة بأسرها والأهم من ذلك كله أنه من المعروف أن القمامة تشتعل ذاتيا وهذا الأمر يهدد بكارثة فى ظل انتشار المصانع والورش ومخازن الأخشاب وكابلات الضغط العالى وساحات انتظار السيارات العشوائية داخل شبرا الخيمة.

وطالب المهندس عبد السلام خضراوى الحكومة بسرعة التدخل اليوم وليس غداً لإنقاذ شبرا الخيمة من كوراث انتشار القمامة.