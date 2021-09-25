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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينها 3 دول عربية.. أسرع شبكات الـ 5G في العالم

شبكة الجيل الخامس
شبكة الجيل الخامس

أصدرت شركة تحليلات المحمول "أوبن سيغنال" أحدث تقاريرها عن شبكة الجيل الخامس، موضحة أن مستخدمي شبكة الجيل الخامس (5G) في كوريا الجنوبية يتمتعون بأسرع سرعة تنزيل في العالم.


وبحسب موقع " سي ان ان عربية " تعتمد "أوبن سيغنال" مقياساً لفهم تجربة الهاتف المحمول الإجمالية لمستخدمي شبكة الـ 5G، يأخذ بعين الاعتبار متوسط سرعات التنزيل على شبكات الجيل الخامس بالإضافة إلى الوقت الذي يستغرق للاتصال بكل تقنية.

 

 وتشمل البيانات الفترة ما بين الأول من يونيو إلى 29 أغسطس لعام 2021.

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وجاءت الإمارات على رأس الدول الأسرع عربيًا بسرعة تنزيل بلغت 302.2 ميغابايت بالثانية، وتلتها الكويت بسرعة 248.7 ميغابايت في الثانية، ومن ثم السعودية في المركز الثالث عربيًا، بسرعة تنزيل بلغت 246.2 ميغابايت في الثانية.

الكويت السعودية الامارات كوريا الجنوبية المحمول شبكات الجيل الخامس

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