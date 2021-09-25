الجيش السوري يدخل بلدة "سحم الجولان" على حدود الأردن

دخلت القوات السورية، اليوم، إلى بلدة سحم الجولان بمنطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، حيث تبعد بلدة سحم الجولان عن الحدود الإسرائيلية 15 كم فيما تبعد عن الحدود مع الاردن 5 كم.

وبحسب وسائل إعلام قالت مصادر محلية، إن الأجهزة الأمنية السورية برفقة الشرطة العسكرية الروسية واللجنة المركزية في المنطقة الغربية دخلت إلى البلدة لتنفيذ الاتفاق الذي عقد يوم الخميس الماضي.

والخميس الماضي، دخلت القوات الحكومية رفقة الشرطة العسكرية الروسية، إلى مدينة داعل، وعقد اتفاق بين القوات الحكومية واللجنة المركزية ينص على استكمال التسوية في منطقة حوض اليرموك على أن تبدأ التسوية يوم السبت في بلدتي سحم الجولان وجلين.

وأضافت المصادر أن الأجهزة الأمنية التابعة للقوات الحكومية أنشأت اليوم مركزاً لتسوية أوضاع المواطنين المطلوبين لها في مدرسة زياد في سحم الجولان.

وأوضحت أن التسويات سوف تشمل جميع بلدات وقرى منطقة حوض اليرموك.

وتبعد بلدة سحم الجولان عن الحدود الإسرائيلية 15 كم فيما تبعد عن الحدود مع الأردن 5 كم، وتعد بلدة سحم الجولان أولى بلدات حوض اليرموك التي تجري فيها تسويات.

وتأتي هذه الخطوات استكمالاً للاتفاق الذي عقد مطلع سبتمبر الحالي برعاية روسيا بين اللجنة المركزية في المنطقة الغربية من درعا والقوات الحكومية.