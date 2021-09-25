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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدير التعليم العام يتابع انطلاق البرنامج التدريبي لمعلمي وموجهي الصف الرابع الابتدائي

تدريب معلمي الصف الرابع الابتدائي بمطروح على المناهج الجديدة المطورة

تدريب معلمى الصف
تدريب معلمى الصف الرابع الابتدائي بمطروح

تابع إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام بمطروح، صباح اليوم السبت  إنطلاق البرنامج التدريبي  لمعلمي موجهي الصف الرابع الابتدائي على المناهج الجديدة المطورة للعام الدراسي الجديد 2021-2022 بقاعات مركز التطوير التكنولوجي بحضور موجهي عموم العموم الدراسية ومسئولي التعليم الابتدائي .

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وأكد جاتو للمتدربين ضرورة تحقيق أقصي استفادة ممكنة من فعاليات التدريب لضمان اتقان المنهج وفق رؤية الوزارة ومعرفة طرق جديدة في شرح المحتوي الدراسي لتبسيط وصول المعلومة لطلاب الصف الرابع اعتماداً علي التفكير والإبداع بعيدا عن الحفظ والتلقين .


وأوضح مدير تعليم مطروح أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار حرص الوزارة علي صقل المعلمين للمنهج الدراسي الخاص بالصف الرابع الابتدائي بهدف وضع القواعد الأساسية  لمجتمع تعليمي مصري جيد قائم على المشاركة والتعاون وتبادل الخبرات وفق رؤية مصر 2030 مع انطلاق قطار المنظومة التعليمية الجديدة ووصولها لمحطة الصف الرابع الابتدائي الذي سيجري تطبيقه بجميع مدارس الجمهورية مع بداية الدراسة .

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