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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 12 مليون جنيه.. تأهيل ترعة النظامية بزمام ري الزقازيق

تأهيل ترعه
تأهيل ترعه

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري أعمال تأهيل ترعة النظامية بزمام هندسة ري الزقازيق، وذلك للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ بها، مؤكداً أن المحافظة تولي إهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعى جاهدة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وطالب المحافظ، الشركة المنفذة للمشروع بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ، وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المزارعين.

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من جانبه أوضح المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري أنه جاري تنفيذ أعمال تأهيل ترعة النظامية بزمام هندسة ري الزقازيق بداية من الفم وحتى النهاية بطول 6 كم لخدمة زمام 2400 فدان وبتكلفة 12 مليون جنيه.

 

وأشار إلى أن أعمال التأهيل تشمل التبطين بالدبش بسمك 30 سم وتغليفه بالخرسانة العادية بسمك 10 سم والتبطين يشمل القاع والميول، منوهاً إلى أن نسبة التنفيذ الكلية بالمشروع وصلت إلى 50 % وجاري مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات للانتهاء منه ودخوله الخدمة الفعلية طبقاً للجدول الزمني المحدد.

 

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري أن المشروع يُساهم في الحفاظ على المياه من الهدر وتحسين نوعيتها ويحقق عدالة التوزيع للمياه بين جميع المنتفعين ويعمل على حل مشكلة البطالة وإيجاد فرص عمل حقيقية للشباب حيث يُعد من المشروعات كثيفة العمالة.

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