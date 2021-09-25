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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنظيم قافلة سكانية شاملة بقرية مؤسسة البستان بالدلنجات

قافلة سكانية شاملة
قافلة سكانية شاملة بقرية مؤسسة البستان

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف القوافل السكانية وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة  للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل بالإضافة إلى نشر الوعي بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية وكذا تفعيل دور اللجان السكانية بالمراكز.

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تنظيم قافلة سكانية شاملة بقرية مؤسسة البستان 

ونظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات برئاسة مجدي إبراهيم، بالتعاون والتنسيق مع وحدة السكان بديوان عام المحافظة قافلة سكانية شاملة بقرية مؤسسة البستان وبمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة.

وتضمنت القافلة خدمات طبية تم خلالها الكشف على ٣١٥ حالة بتخصصات "النساء و الأطفال و الباطنه " و ١١٠ معمل مع توفير صيدلية لصرف الأدوية لجميع المرضى 

كما تم تقديم خدمات بيطرية "كشف، تجريع، وصرف الأدوية"  للماشية وكافة الحيوانات مع توعية المواطنين بضرورة التطعيمات والتحصينات، و تم خلال القافلة توفير سيارة لبيع اسطوانات البوتاجاز بسعر المصنع بإشراف من إدارة التموين، عقد امتحانات لمحو الأمية في القافلة، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات توعية وتثقيف حول جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين "مسكن وصحة وعمل"، وكذا ضرورة تنظيم الأسرة. 

كما قامت الوحدة السكانية بالتوعية بخطورة المشكلة السكانية وبعض القضايا المرتبطة بها كالزواج المبكر وخطورته على "البنت و الأسرة والمجتمع".

البحيرة ضمن مبادرة الرئيس تنظيم قافلة سكانية شاملة الدلنجات محافظة البحيرة

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