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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة الصحة والمرأة.. ماذا يحدث بالجسم عند تناول المشروبات الغازية؟.. كيف تحمي طفلك من نزلات البرد؟

نزلات البرد
نزلات البرد

نشر موقع صدى البلد أخبارًا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، يمكنك التعرف عليها خلال التقرير التالي.

مع اقتراب الشتاء.. كيف تحمي طفلك من نزلات البرد الموسمية ؟
تعد نزلات البرد الموسمية من أهم الأمراض التى تنتشر خلال فصل الشتاء بشكل واسع سواء بين الأطفال أوالكبار ، لكن عند إصابة الأطفال بـ نزلات البرد الموسمية فإنهم يتعرضون لمتاعب أكثر حدة من الكبار ويحتاجون إلى نظام رعاية خاص لمساعدتهم على اجتياز هذه المرحلة بسلام.

بعد وفاة شاب.. ماذا يحدث لجسمك بعد تناول المشروبات الغازية
كشفت تقرير جديد، عن وفاة شاب صيني بالغ من العمر 22 سنة، عقب تناول لتر ونصف من المشروبات الغازية بـ 10 دقائق فقط.

مطورة لقاح أوكسفورد: كورونا سيصبح ضعيفا مثل نزلة البرد
قالت البروفيسور دام سارة جيلبرت، أن فيروس كورونا سيصبح في النهاية مثل نزلات البرد وينتشر على نطاق واسع.

دراسة: 4 أطعمة تسبب ارتفاعا في ضغط الدم.. احذرها

نادرًا ما يكون لـ ضغط الدم المرتفع أعراض ملحوظة، مما يجعل تشخيصه في كثير من الأحيان حالة صعبة، وإذا تركت الحالة دون علاج، فإنها تزيد من خطر تعرضك لمشاكل خطيرة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية - مما يترك أضرارًا دائمة.

 

البرد ضغط الدم فيروس كورونا كورونا المشروبات الغازية نزلات البرد

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