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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. أوامر بإخلاء مبنى سكني في طرابلس

صدى البلد

أمر محافظة الشمال في لبنان، القاضي رمزي نهرا، رئيس بلدية طرابلس رياض يمق بإخلاء مبنى مهدد بالسقوط بمدينة طرابلس.

 

ونقلت الوكالة الوطنية للأنباء، نص القرار الذي جاء فيه: "بناء على الفقرة 13 من المادة 74 من قانون البلديات الصادر بالمرسوم رقم 77/118 وتعديلاته، وبالإشارة إلى الموضوع والمرجع أعلاه، وبعد انتشار معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود بناء متصدع ومهدد بالسقوط (العنوان بناية عز الدين - شارع عز الدين - ساحة النجمة).

 

وأضاف القرار: "حرصا منا على السلامة العامة وسلامة السكان القاطنين في المبنى المذكور، وبناء على توجيهات وزير الداخلية والبلديات يطلب إليكم اتخاذ التدابير اللازمة بالسرعة القصوى لإخلاء المبنى من قاطنيه، تأمين مستلزمات الإيواء لسكان المبنى المذكور".


في السياق ذاته، تم تكليف الفرق الهندسية في البلدية بإجراء المسح اللازم تمهيدا لهدم البناء المتداعي أو إصلاحه على نفقة أصحابه وفقا لأحكام قانون البناء.

 

وأرسل محافظ الشمال كتابا آخر إلى منطقة الشمال الإقليمية طلب فيه من قوى الأمن الداخلي التنسيق مع بلدية طرابلس وتقديم المساعدة اللازمة بالسرعة الممكنة لإخلاء المبنى المهدد بالسقوط من قاطنيه.

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لبنان رئيس بلدية طرابلس إخلاء مبنى الوكالة الوطنية للأنباء القاضي رمزي نهرا

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