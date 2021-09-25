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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء إنشاء مركز صحي جديد بجريس ضمن مبادرة حياة كريمة في المنوفية

صدى البلد

تابع سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون في محافظة المنوفية البدء في أعمال الحفر الخاصة بإنشاء مركز صحي جديد بقرية جريس وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة .

جاء ذلك بحضور  وليد الورداني رئيس الوحدة المحلية بجريس ،  خيري محيي سكرتير الوحدة والشركة المنفذة للمبادرة.

 وأشار سرور الي ان المركز الصحي الجديد بجريس سيقام علي مساحة حوالي 1740م² تقريباً لخدمة أهالي قرية جريس والقري التابعة وذلك بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم.

من جانبه أكد سرور  إهتمام الحكومة والقيادة السياسية بدعم القطاع الصحي فى إطار العمل على تحسين جودة الخدمات ‏الصحية المقدمة للمواطنين ، والارتقاء بالمنظومة الصحية بمركز أشمون ، لافتاً إلى أن " القطاع الصحي" أحد القطاعات ‏ذات الأولوية ضمن إطار المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، بمبادرة "حياة كريمة" التى تحظى ‏برعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وتستهدف تطوير قرى الريف المصري، وتحسين ظروف معيشة ‏المواطنين والإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لهم .

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