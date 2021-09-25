أسامة أبوزيد يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة نادي الشمس لدورة جديدة

تقدم د.أسامة أبوزيد رئيس مجلس ادارة نادي الشمس، بأوراق ترشحه علي مقعد الرئاسة لدورة جديدة، فى الفترة من 2021 إلى 2025 التي تجري يوم ١٥ اكتوبر القادم مع فتح باب الترشيح اليوم ولمدة خمسة أيام لتلقي أوراق جميع الأعضاء الراغبين في الترشح علي مقاعد مجلس الادارة.
ويأتي ترشح أبوزيد بعد النجاح الكبير له في تحقيق مشروعات وانجازات عملاقة للنادي علي مدار السنوات الأربع التي تولي فيها رئاسة نادي الشمس ومنها مجمع حمام السباحة الجديد وتطوير ستاد الكرة ومجمع الصالات وإنشاء مضمار للمشي وتطوير كافة صالات الالعاب الرياضية بالنادي بالاضافة للمطاعم علي اعلي مستوي في نادي الشمس بجانب تجديد المبني الاجتماعي وحمام السباحة الأوليمبي .
ويسعى رئيس الشمس لاستكمال ثورة التطوير بالنادي في السنوات القادمة وتحقيق امال الشمساوية في إنشاء حمام سباحة مغطي للسيدات وأيضا بحيرة صناعية ضمن المشروعات التي تم البدء فيها مؤخرا