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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسامة أبوزيد يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة نادي الشمس لدورة جديدة

أبوزيد يتقدم بأوراق
أبوزيد يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة الشمس

تقدم د.أسامة أبوزيد رئيس مجلس ادارة نادي الشمس، بأوراق ترشحه علي مقعد الرئاسة لدورة جديدة، فى الفترة من 2021 إلى 2025 التي تجري يوم ١٥ اكتوبر القادم مع فتح باب الترشيح اليوم ولمدة خمسة أيام لتلقي أوراق جميع الأعضاء الراغبين في الترشح علي مقاعد مجلس الادارة.


ويأتي ترشح أبوزيد بعد النجاح الكبير له في تحقيق مشروعات وانجازات عملاقة للنادي علي مدار السنوات الأربع التي تولي فيها رئاسة نادي الشمس ومنها مجمع حمام السباحة الجديد وتطوير ستاد الكرة ومجمع الصالات وإنشاء مضمار للمشي وتطوير كافة صالات الالعاب الرياضية بالنادي بالاضافة للمطاعم علي اعلي مستوي في نادي الشمس بجانب تجديد المبني الاجتماعي وحمام السباحة الأوليمبي .


ويسعى رئيس الشمس  لاستكمال ثورة التطوير بالنادي في السنوات القادمة وتحقيق امال الشمساوية في إنشاء حمام سباحة مغطي للسيدات وأيضا بحيرة صناعية ضمن المشروعات التي تم البدء فيها مؤخرا

نادى الشمس مجلس إدارة نادي الشمس الشمس

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