مدرب سلة الاتحاد السكندري: معسكر صربيا حقق أهدافه

قال أحمد مرعي المدير الفني لـ سلة الاتحاد السكندري إن الهدف الأساسي من معسكر صربيا هو رفع معدلات التركيز لدى اللاعبين ووضعهم في أجواء المباريات فضلا عن السعي لتحقيق الانسجام بين جميع عناصر الفريق بمن فيهم المحترفون إلي جانب حاتم البحيري وياسر صالح .

وأضاف أحمد مرعي أن قرعة البطولة العربية من وجهة نظره هي قرعة متوازنة بالنسبة لمستويات الفرق المشاركة .

وأكد أحمد مرعي على صعوبة المجموعة الرابعة والتي تضم 5 فرق متقاربة في المستوي ومن الصعب تحديد الفريقين اللذين سينجحان في الوصول.

وكشف أحمد مرعي عن عدم وجود إصابات بالفريق باستثناء هيثم كمال الذي لم يشارك في فترة الإعداد من البداية بسبب إصابته مع المنتخب الوطني بشرخ اجهادي ومن الصعب اللحاق بالفريق في البطولة.

إجراءات احترازية صارمة في بطولة الأندية العربية لكرة السلة رقم 33

أسفر اجتماع اللجنة الطبية مع لجان الإقامة والإعاشة والمرافقين، ببطولة الأندية العربية لكرة السلة في نسختها الثالثة والثلاثين عن تحديد موعد المسحات الطبية وفقاً لموعد وصول الفرق.

كما أسفر الاجتماع عن تحديد التعليمات الواجب تنفيذها ، عدم نزول أى فريق أرضية الملعب دون إجراء المسحات.

وأوصى المشاركون في الاجتماع بضرورة تحديد مسئول للتواصل من كل فريق، ويفضل أن يكون المسئول الطبي، كما تقرر تحديد يوم الثلاثاء ٢٨/٩ الساعة الواحدة ظهراً موعداً لإجراء مسحات الحكام .

وتضمنت التوصيات التأكيد علي التواصل مع فنادق الإقامة لتحديد غرف العزل الطبي حال اكتشاف أية إصابات بفيروس كورونا ، وتحديد أماكن المسحات ، وتحديد أماكن منفصلة بالمطاعم لكل فريق ، ضرورة التزام جميع الفرق بمواعيد المسحات المعتمدة من اللجنة الطبية.