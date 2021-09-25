محافظ المنوفية يتفقد رصف مدخل قرية زوير.. صور

زار اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية في جولة ميدانية بنطاق مركز شبين الكوم وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير المشروعات علي أرض الواقع وتذليل العقبات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، رافقه اللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة ، والمهندس محمد شاهين مدير هيئة الطرق بالمنوفية ومروة زهران رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم .



حيث تابع محافظ المنوفية الأعمال التمهيدية لرصف طريق " حضانة الفاروق " الجديد بالبر الشرقي بمدينة شبين الكوم بطول 2500 م تقريباً وبتكلفة 20 مليون جنيه ، موجهاً رئيس المدينة بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع برفع كافة نواتج تطهير مصرف زوير .



كما تابع المحافظ أعمال رفع كفاءة ووضع طبقة الأسفلت النهائية بمدخل قرية زوير بطول 2400 م وبتكلفة 5 ملايين و 700 ألف جنيه وبنسبة تنفيذ 90 % ، موجهاً رئيس المدينة بضرورة صيانة كشافات أعمدة الإنارة بالطريق وتغيير التالف منها بكشافات أخري جديدة علي أن يتم إمتداد الطريق بـ 50 عمود إنارة ديكورية بمشتملاته لكونه طريق هام وحيوي ومدخل ثاني للعاصمة ، كما وجه المحافظ رئيس المدينة بالتنسيق مع إدارة الحدائق بتشجير الطريق بأشجار زينة مع ضرورة مراعاتها والحفاظ عليها لإضفاء مظهر حضاري لمدخل العاصمة ، وموجهاً بإدارج رصف 50 م حتي مدخل مدرسة السلام إستجابةً لأهالي القرية ، وكذا توحيد الجهود وتكثيف الأعمال وتسريع الأداء لسرعة نهو الأعمال وفق التوقيتات الزمنية المحددة .



من جانبه أشار المحافظ أنه جاري حالياً تنفيذ أعمال تطوير العديد من الشوارع والطرق لتحقيق السيولة المرورية والتسهيل علي المواطنين ، مشدداً علي رؤساء الوحدات المحلية لمراكز المدن والأحياء بنطاق المحافظة بضرورة المتابعة الدورية للأعمال التي يتم تنفيذها والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير الفنية .

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