تفاصيل فرض ضرائب على البلوجرز واليوتيوبرز على نشاطهم الإلكتروني ..فيديو

قال محسن الجيار، مدير إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، إن مصلحة الضرائب أصدرت بيانا بأنه على البلوجرز، اليوتيوبرز التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت ايراداتهم 500 ألف جنيه خلال اثنى عشر شهرا من تاريخ مزاولة النشاط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن أي ممول يمارس نشاطا ويحصل على إيراد عليه أن يفتح ملف ضريبي ويستخرج رقم تسجيل حتى يتم دفع الضريبة المستحقة التي يطلق عليها ضريبة الدخل.

وتابع مدير إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية أنه لن يتم احتساب الضريبة على الفترات السابقة، وسيبدأ الاحتساب بداية من الأول من يناير 2021 حتى 31 ديسمبر 2021.

وأشار محسن الجيار إلى أنه سيتم التعامل مع الممولين من البلوجرز واليوتيوبرز بنفس رقم الأعمال الذي سوف يذكره في الإقرار الضريبي لمدة 5 سنوات متتالية بدون تغيير ثم بعد ذلك سيتم الالتقاء معه لبحث هل حدث زيادة في إيرادات من عدمه.

وكشف مدير إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية أنه تم إنشاء وحدة التجارة الالكترونية لمخاطبة صناع المحتوي للتسجيل في منظومة الضرائب وتم حصر عدد كبير من الممولين من يمارسون نشاط التجارة الالكترونية أو البلوجرز واليوتيوبرز ويتم إرسال رسائل إلى منصاتهم الخاصة من أجل دعوتهم للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.

واستطرد محسن الجيار، مدير إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية أن من لا يدفع الضريبة المستحقة عليه يصبح من المتهرين وتصل العقوبة الموقعة حينها الحبس من فترة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات وتعد تلك العقوبة مخلة بالشرف والأمانة.

وحول قيمة الضريبة المستحقة على الدخل لم يبلغ إيراداته 250 ألف جنيه الضريبة المستحقة ألف جنيه ومن يحقق أعمال بداية من 250 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه يدفع ضريبة 2500 جنيه ومن يحقق إيرادات من 500 ألف جنيه إلى مليون يدفع ضريبة 5 آلاف جنيه، ومن يحقق إيرادات ما بين مليون إلى 2 مليون جنيه تصل نسبة الضريبة المستحقة 0.5%.