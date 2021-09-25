وزير الخارجية يلتقي نظيره الجزائري في نيويورك لبحث التعاون بين البلدين

التقى سامح شكري وزير الخارجية اليوم السبت، مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة في نيويورك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة ٧٦ لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجرى خلال الاجتماع الذي اجراه الوزير شكري، في اليوم السادس له في نيويورك، مع نظيره الجزائري، اليوم السبت، بحث العلاقات المتميزة بين البلدين، فضلاً عن تبادل الرؤى حيال القضايا محل الاهتمام المشترك.

ويختتم الوزير شكري اليوم السبت، زيارته الى نيويورك والتي بدأها الأحد الماضي؛ للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتضمنت زيارة الوزير شكري المشاركة في عدد من الفعاليات بهدف عرض رؤية مصر ومواقفها تجاه القضايا الراهنة والأوضاع في المنطقة وسبل دعم ركائز السلم والأمن على الصعيدّين الدولي والإقليمي فضلاً عن مناقشة آليات تعزيز العمل مُتعدد الأطراف في إطار القضايا المطروحة على أجندة الشق رفيع المستوى للجمعية العامة.

والتقي وزير الخارجية على هامش مشاركته بعدد من كبار المسئولين بالأمم المتحدة، وغيرهم من قيادات المنظمات الدولية والإقليمية، كمنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد من أجل المتوسط.

كما عقد وزير الخارجية أيضًا خلال زيارته إلى نيويورك اجتماعات ثنائية مع عدد كبير من وزراء الخارجية المشاركين في أعمال الجمعية العامة، وذلك لمناقشة أوجه التعاون الثنائي مع تلك الدول، فضلاً عن إجراء مشاورات حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية وسبل التنسيق إزاء التحديات المشتركة.

واستهدفت لقاءات الوزير شكري عرض الإنجازات المُحققة على الصعيد الوطني في مختلف مناحي العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي وكيفية البناء عليها من أجل تعزيز المصالح المشتركة مع الدول الصديقة والشركاء الدوليين، وتحقيق أهداف السياسة الخارجية المصرية خلال المرحلة المُقبلة.