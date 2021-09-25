الأقمار الصناعية الأوروبية تكشف كارثة جديدة في سد النهضة الأثيوبي.. تفاصيل

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن عضو بملف مفاوضات سد النهضة الاثيوبي أعلن أنه لن يتم التوقيع على اتفاق ملزم إلا بشروطنا.



وأضاف أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم السبت، أن بحث علمي يعتمد على الأقمار الصناعية الأوروبية بشأن أمان السد الإثيوبي كشف كارثة جديدة في بناء السد.



وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن هذه الدراسة تحذر من هبوط أرضي في موقع مشروع سد إثيوبيا، لافتا إلى أن البحث يحتوي على 29 صفحة واعتمد على الأشعة الرادارية.



وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن هذا الأمر يعد كارثة للغاية وخاصة هبوط أرضي في موقع السد، موضحا أن البيانات سجلت حالات متفاوتة تتراوح مداها بين 10 مليمتر و 90 مليمتر أعلى السد.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن تحليل البيانات في موقع إقامة السد تشير إلى هبوط غير متسق في أطراف السد الإثيوبي، مستدركا أنه ملء السد الإثيوبي يؤثر بشكل خاص على السودان ودول حوض النيل.