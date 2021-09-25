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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الإيطالي.. إنتر يفلت من الهزيمة أمام أتالانتا ويتعادل بشق الأنفس

صدى البلد

سيطر التعادل الإيجابي على لقاء إنتر أمام نظيره أتالانتا بهدفين لمثلهما، في قمة الجولة السادسة من الدوري الإيطالي، على ملعب " سان سيرو ".

وسجل إنتر هدف التقدم عن طريق لاوتارو مارتينيز في الدقيقة "5"، ثم تمكن أتالانتا من تسجيل التعادل عن طريق روسلان مالينوفسكي في الدقيقة "30 ".

وفي الدقيقة 38 سجل أتالانتا هدف ثاني عن طريق رافائيل تولوي في الدقيقة 38، بينما سجل إدين دزيكو هدف التعادل للإنتر في الدقيقة 71.

ورفع إنتر رصيده بعد هذا التعادل الى 14 نقطة في المركز الثالث مؤقتاً، في حين رفع أتالانتا رصيده الى 11 نقطة في المركز الخامس مؤقتاً

إنتر الدوري الايطالي أتالانتا روسلان مالينوفسكي التعادل

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