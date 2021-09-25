أنت المستفيد| رانيا هاشم توجه رسالة بشأن انخفاض الاستيراد وأهمية زيادة التصدير

قالت الإعلامية رانيا هاشم، إنه في الفترة الأخيرة كثرة الأحاديث والأقاويل حول التصدير والاستيراد، موضحة أن الأيام الماضية الاستيراد انخفض، والبعض يرى نفسه متضرر والآخر يرى أنه في صالح البلد.

وأضافت «رانيا هاشم» خلال برنامج «مانشيت» على «اكستر نيوز» أن أهمية التصدير إلى الدول الأخرى مهم للدولة المصرية، وهذا يتم طبقا لمعايير ومواصفات معينة للجودة حفاظا على مستوى البضائع والشحن.

وأشارت «رانيا هاشم» إلى أن التصدير له دخل قومي كبير ويساعد على زيادة الإنتاج والأيدي العاملة، وهذا يصب في اتجاه قوة الاقتصاد المصري، موضحة أن التعبئة العامة والإحصاء أعلنت عن زيادة نسبة الصادرات إلى 45.9% .

ووجهت «رانيا هاشم» رسالة لبعض الأشخاص، قائلة: «الناس اللي زعلانة ان الصادرات بتقل، منتجاتك كدة بتزيد والايدي العاملة بتزيد وأنت المستفيد، ولكن نحتاج إلى رقابة ومزيد من التنافس ليكون المنتج أفضل».